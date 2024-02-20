Тысячи лет назад дети, рожденные с синдромом Дауна на территории современной Европы, редко доживали до одного года, однако родные относились к ним, как с особенным детям, и хоронили внутри жилищ. К такому выводу пришли немецкие археологи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Вопрос о том, как представители древних культур обходились с родственниками, страдающими от тех или иных физических или психических заболеваний, несколько десятилетий изучается специалистами в области физической антропологии. Одним из способов ответить на эти вопросы является исследование костных останков людей, носителей определенных мутаций или имевших отклонения в физическом развитии.

В течение нескольких лет ученые из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка занимаются изучением ДНК людей, живших десятки тысяч лет назад. Это позволяет им делать выводы о миграциях и смешиваниях различных древних обществ, и даже выявлять неизвестные патогены. Однако до последнего времени никто не проводил систематического анализа редких генетических отклонений в ДНК останков древних людей.

Особый интерес для ученых представлял синдром Дауна — врожденная аномалия, состоящая в наличии лишней хромосомы в 21-й паре (трисомия по 21 паре хромосом). В наши дни с этим синдромом рождается примерно один ребенок из тысячи.

«Мы выявили шесть случаев синдрома Дауна и один синдрома Эдвардса (трисомия 18) при исследовании 9855 исторических и доисторических геномов людей по всему миру, которые были выявлены с помощью нового Байесовского метода, разработанного для анализа древних ДНК», — говорится в исследовании. Что касается шести случаев синдрома Дауна, то останки одного носителя были обнаружены на церковном финском кладбище XVII-XVIII веков, другие пять носителей жили гораздо раньше — 2500-5000 лет назад. Их останки были обнаружены в захоронениях бронзового века на территории Греции и Болгарии, а также Железного века — в Испании.

В наши дни благодаря успехам медицины носители синдрома Дауна имеют значительную продолжительность жизни, однако тысячи лет назад это было не так. Анализ костных останков показал, что все они принадлежат младенцам, лишь один из которых дожил до одного года. При этом сами захоронения этих людей смогли дать много важной дополнительной информации.

Пять захоронений младенцев были найдены не на кладбищах, а внутри домов, и в некоторых присутствовали украшения — цветные бусы, бронзовые кольца и морские раковины. Древнейшее захоронение, датируемое 2898—2700 годами до нашей эры, принадлежит 6-летней девочке, похороненной в глиняном сосуде под полом жилища на юге современной Болгарии.

«Эти захоронения показывают нам, что о детях заботились и воспринимали членами древних сообществ», — считает автор работы Адам Рорлах.

Что касается синдрома Эдвардса, частота которого в наши дни еще меньше и составляет один случай на три тысячи рождений, единственный носитель этой мутации был обнаружен также при раскопках в Испании, что немало озадачило ученых. «На данный момент мы не можем сказать, почему мы находим их так много в этих местах, — считает Роберто Риш, специалист по похоронным обрядам, соавтор работы. — Но мы знаем, что они принадлежали тем немногим детям, у которых была привилегия быть похороненным после смерти внутри дома. Одно это намекает на то, что к ним относились, как к особенным детям».

По мере роста экспериментальных данных ученые надеются расширить географию своих исследований. «Мы хотели бы узнать, как древние общества относились к людям, которым была необходима рука помощи, или которые просто чем-то отличались», — пояснил Кэй Пруфер, координатор геномного анализа.