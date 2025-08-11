Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Канберра признает палестинское государство на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Аналогичное решение рассматривает и правительство Новой Зеландии.

«Австралия признает Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, чтобы способствовать международным усилиям по созданию двух государств, а также прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников», — сказал Альбанезе журналистам.

По словам австралийского премьера, решение создать два государства — это «лучшая надежда человечества» на то, чтобы разорвать круг насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту в Газе.

Альбанезе также добавил, что 7 августа разговаривал с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, заявив ему, что необходимо политическое, а не военное решение конфликта.

Правительство Новой Зеландии тоже рассматривает вопрос о признании государства Палестина. «Новая Зеландия уже давно дала понять, что признание палестинского государства — это вопрос “когда”, а не “если”, — заявил глава МИД страны Уинстон Питерс 11 августа в Веллингтоне. — Гуманитарная катастрофа в секторе Газа по праву занимает центральное место в мировой повестке дня».

Новозеландский министр отметил, что «некоторые близкие партнеры» страны решили признать Палестину, а некоторые — нет, поскольку сам по себе этот вопрос «не простой и однозначный», и по нему «существует широкий спектр устоявшихся мнений».

«В конечном счете Новая Зеландия проводит независимую внешнюю политику. Мы намерены тщательно всё взвесить, а затем действовать в соответствии с принципами, ценностями и национальными интересами Новой Зеландии», — анонсировал Питерс.

По его словам, официальное решение по этому поводу будет принято новозеландским правительством в сентябре, после чего его обнародуют в ООН в конце месяца.

Ранее о призвании палестинского государства на ГА ООН также заявили власти Франции, Великобритании, Мальты и Канады.

Руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская в разговоре с RTVI предположила, что признание Палестины станет исключительно символическим жестом, направленным на внутреннюю аудиторию. По факту вряд ли что-то изменится.