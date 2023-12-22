В американском штате Массачусетс в возрасте 99 лет умер нобелевский лауреат Роберт Солоу, получивший премию за создание модели экономического роста. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на сына профессора Джона.

По его словам, Солоу скончался в собственном доме в Лексингтоне. Причину смерти отца Джон не назвал.

Роберт Солоу родился в нью-йоркском районе Бруклин летом 1924 года. Семьи его родителей эмигрировали из России, отец занимался закупкой меха в СССР. По окончании школы Солоу поступил в Гарвард изучать социологию и антропологию.

В конце 1942 года Солоу пошел на службу в ВС США, служил в Северной Африке и на Сицилии, а в 1945 году участвовал в освобождении Италии. После демобилизации вернулся в Гарвард, где получил степени бакалавра, магистра и доктора наук, а затем пару лет проработал в Колумбийском университете.

После этого Солоу устроился профессором статистики в Массачусетском технологическом институте (MIT), для которого вместе с коллегой-экономистом и будущим нобелевским лауреатом Полом Самуэльсоном создал стиль экономического анализа, который, как пишет NYT, во второй половине ХХ века стал «ведущим подходом». Позднее, в конце 1960-х годов, Солоу преподавал в Оксфорде.

На протяжении своей карьеры ученый занимал несколько государственных должностей — в частности, старшего экономиста Совета экономических консультантов в начале 1960-х и члена президентской комиссии по поддержке доходов в конце десятилетия. Кроме того, Солоу являлся экономическим советником президентов США Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона. Он также входил в состав совета директоров Федерального резервного банка Бостона и Национальной академии наук, возглавлял Эконометрическое общество и Американскую экономическую ассоциацию.

На основе двух статей — «Вклад в теорию роста» (1956) и «Технические изменения и агрегированная производственная функция» (1957) — Солоу сформировал макроэкономическую модель, которую в экономической теории называют его именем. Он исходил из того, что марксистское экономическое учение совершенно устарело, и движущей силой долгосрочного роста экономики следует считать не накопление капитала или рост рабочей силы, а технический прогресс.

«В течение столетия или более экономисты просто «знали», что рост капитала и рабочей силы определяет экономический рост. Но профессор Солоу не смог найти данных, подтверждающих это предположение», — пишет NYT.

В последующих работах, написанных совместно с Самуэльсоном и Робертом Дорфманом, Солоу заложил теорию экзогенного роста экономики, придя к выводу о том, что технический прогресс является внешним фактором экономического роста, обусловленного увеличением рабочей силы и инвестициями в нее.

По оценкам Солоу, в ХХ веке около 80% роста экономики США было обусловлено техническим прогрессом, и Силиконовая долина является тому доказательством. В 1987 году Солоу получил Нобелевскую премию по экономике «за фундаментальные исследования в области теории экономического роста».