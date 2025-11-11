Прощание с умершим в Париже российским художником Эриком Булатовым пройдет в пятницу, 14 ноября, на территории Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) во французской столице. В тот же день он будет кремирован, а прах захоронят в Москве, этом сообщил РИА Новости его друг искусствовед Сергей Попов.

«Прощание состоится в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в пятницу, в 12 часов. <…> Наталия, супруга художника, приняла решение хоронить Эрика в Москве. Он будет кремирован в тот же день в Париже», — сказал он агентству.

В телеграм-канале РДКПЦ прощание и кремацию не анонсировали. В день смерти Булатова 9 ноября там на русском и французском языках опубликовали некролог и выразили соболезнования вдове художника Наталье, всем его близким и друзьям.

«Его творчество не вписывается в рамки “определенного течения”. Оно противопоставляет пространство и плоскость, учит видеть за поверхностью образов и простых слов — надежда, вода, небосвод — истинный смысл жизни», — говорилось в тексте.

Тогда же подруга семьи Булатовых Татьяна рассказала, что прощание пройдет в Париже, где художник жил с 1990-х годов. По ее словам, он хотел, чтобы было отпевание. Она также сообщила, что Булатов будет похоронен на родине.

«Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет», — сказала она ТАСС.

Место и время захоронения праха еще не объявлялись.

Булатов умер в возрасте 92 лет от эмфиземы легких. Последние три дня, по словам подруги семьи, он провел в больнице.

Сайт телеканала France Info в своем сообщении назвал его «крупнейшей фигурой современного российского искусства».

«Он основал соц-арт — российский аналог поп-арта, движение, противостоящее советскому реализму. <…> Вызывая восхищение у интеллектуалов, он, тем не менее, оставался непонятым в СССР и неизвестным на Западе. Лишь с перестройкой <…> он вышел из безвестности», — говорится в публикации.

В 1988 году работы Булатова были представлены в официальной советской программе на Венецианской биеннале. Вскоре он поселился в Нью-Йорке, а в 1992 году вместе с женой обосновался в Париже, но неоднократно возвращался в Россию, где участвовал в выставках.

В 2016 году коллекционеры Екатерина и Владимир Семенихины передали в дар Центру Помпиду в Париже его картину маслом «Слава КПСС», созданную в 2023-2005 годах. Первая картина с таким же названием, написанная в 1975 году, была продана на аукционе в Лондоне в 2008-м за рекордные для этого художника 1 084 500 фунтов стерлингов (более $2,1 млн).

Булатов возглавлял список самых дорогих современных российских художников по версии Art Newspaper Russia. Журнал Forbes называл его одним из самых продаваемых ныне живущих российских художников.