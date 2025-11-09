Советский и российский художник-концептуалист Эрик Булатов умер в больнице в Париже от эмфиземы легких. Об этом сообщила ТАСС подруга семьи Татьяна.



По ее словам, Булатов провел три последних дня в парижской больнице.

«Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни», — рассказала Татьяна.

Она также рассказала, что прощание с Булатовым пройдет в Париже, похороны пройдут в Москве.

«Еще он хотел, чтобы было отпевание. <…> Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет», — поделилась Татьяна.

Точные места прощания и похорон пока неизвестны.

О смерти Булатова стало известно в воскресенье, 9 ноября. Ему было 92 года.

Комментируя смерть Булатова, журналистка Ксения Собчак рассказала, что ее команда договаривалась об интервью с художником.

«Я отчаянно готовилась… но жизнь распорядилась иначе. Ушел Человек — эпоха», — написала она в своем телеграм-канале.

Чем запомнится Эрик Булатов

Эрик Булатов родился в 1933 году в Свердловске, позже переехал в Москву. Он окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова. В советские годы работал иллюстратором детских книг в издательствах «Детгиз» и «Малыш».

Булатов считается одним из основателей соц-арта и московского концептуализма. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст. Среди известных работ — «Слава КПСС» (в 2008 году была продана за $2,1 млн на аукционе Phillips в Лондоне), «Свобода есть свобода», «Вверх — вниз», «Живу — вижу», «Вход — нет входа», «Не прислоняться», «Революция — перестройка», «Перестройка». Произведения художника хранятся в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, Музее Центра Помпиду и других музеях мира.

С 1989 года Булатов жил в Нью-Йорке, с 1992 года — в Париже. В России начал выставляться с начала 2000-х годов.

На протяжении многих лет Булатов возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов. Среди прочего был почетным членом Российской академии художеств.

В Третьяковской галерее Булатова назвали ключевой фигурой отечественного искусства второй половины ХХ века.

«Будучи одним из лидеров московского концептуализма, он создал собственный, абсолютно узнаваемый художественный язык, в котором иллюзорность изображения сочетается с текстовыми конструкциями, создающими особое пространство», — говорится в сообщении в телеграм-канале галереи.

Полотно Булатова «Тучи растут» находится в постоянной экспозиции Третьяковки «Искусство ХХ века». Кроме того, в этом году художник решил передать галерее свою мастерскую на Чистых прудах.