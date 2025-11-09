Российский художник Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщают The Art Newspaper Russia и телеграм-канал «Осторожно, новости». Пресс-служба Российской академии художеств подтвердила эту информацию «Интерфаксу».

Булатов возглавлял список самых дорогих современных российских художников по версии Art Newspaper Russia. Журнал Forbes называл его одним из самых продаваемых ныне живущих российских художников.

Эрик Булатов родился в 1933 году в Свердловске, куда его отец был временно направлен по работе. Позже семья вернулась в Москву. Булатов окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова, работал в детских издательствах «Детгиз» и «Малыш» вместе с другими знаковыми художниками, своими близкими друзьями Ильей Кабаковым и Олегом Васильевым.

Булатов считается одним из основателей соц-арта и московского концептуализма.

«Картины Эрика Булатова могут показаться ироничными, могут напоминать советские плакаты или быть рассмотрены как транспаранты для идей, но для художника политический смысл в них всегда был вторичным. Главное для художника — именно размышление о сути живописи и будущем картины», — писало о нем издание Blueprint.

В СССР Булатов практически не выставлялся. Первая его персональная выставка состоялась в 1988 году в Швейцарии. Вслед за ней прошли выставки в европейских странах и США, с начала 2000-х годов — в России. С начала 1990-х художник жил и работал в Париже.

Булатов создавал полотна для здания Музея современного искусства «Гараж» в Москве и для «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, эскиз для огромного мурала в Выксе. Работы Булатова находятся в коллекциях крупнейших музеев мира. Он был почетным членом Российской академии художеств.

После смерти Ильи Кабакова в 2023 году Булатов возглавил список самых дорогих современных российских художников. В 2008 году одна из самых его известных картин «Слава КПСС» была продана на аукционе Phillips в Лондоне за $2,1 млн.