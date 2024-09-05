5 сентября в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) принял участие президент России Владимир Путин. Его выступление было посвящено развитию Дальнего Востока, который глава государства назвал приоритетом на весь ХХI век. Самые важные высказывания российского лидера — в материале RTVI.

Приоритет века

«По сути, сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. Основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что через Дальневосточный регион страна выходит на перспективные растущие рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и преодолевает «те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты».

По словам президента, Дальний Восток стал флагманом России в условиях новой глобальной экономической реальности.

Первая международная ТОР

В Приморье будет создана первая международная территория опережающего развития (ТОР), сообщил президент России, поручив парламенту «ускорить принятие соответствующих законов». По словам Путина, интерес к приморской ТОР уже проявляют Китай и Беларусь: компании из этих стран могут принять участие в строительстве нового глубоководного дальневосточного порта.

ТОР — территория опережающего развития, резиденты которой получают налоговые преференции, включая налоги на прибыль, имущество, землю и добычу полезных ископаемых, а также платят за аренду государственного и муниципального имущества с пониженным коэффициентом.

По словам Путина, инвесторы и населенные пункты на Дальнем Востоке сталкиваются с нехваткой генерации электроэнергии, из-за чего тормозится строительство объектов промышленности и инфраструктуры. Поэтому, заявил президент, правительство вместе с энергетическими компаниями и представителями крупного бизнеса должно разработать региональную программу развития энергетических мощностей — в том числе за счет строительства атомных электростанций (АЭС).

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили [на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа]», — поделился глава государства.

По его словам, Россия должна выстроить собственный энергетический суверенитет, создав «устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом».

Репатриация активов

В специальный административный район (САР) дальневосточного острова Русский из зарубежных офшоров и из-под иностранных юрисдикций были возвращены активы на общую сумму более 5,5 трлн рублей, сообщил Путин.

Специальные административные районы (САР) — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов. Они были учреждены в 2018 году для репатриации капитала и защиты российского бизнеса от западных санкций.

По словам главы государства, резидентами САР являются более сотни компаний, а рост инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за последнее десятилетие ускорился втрое — и в три раза превысил среднероссийский показатель.

Транспортная доступность

Байкало-Амурская магистраль (БАМ), по словам Путина, должна стать полностью двупутной и электрифицированной. За ближайшие восемь лет, уточнил президент, на Восточном полигоне железных дорог надо проложить более 3 тыс. км железнодорожного полотна.

«Мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного, инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил», — описал российский лидер модернизацию БАМ.

БАМ — Байкало-Амурская магистраль, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире: ее протяженность составляет 4324 км. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток параллельно Транссибирской магистрали, большей частью — в зоне вечной мерзлоты.

По словам Путина, с 2014 года на БАМе и Транссибе (Транссибирской магистрали) было построено более 2 тыс. км путей — и еще свыше 5 тыс. км модернизировано. Также, добавил президент России, на этих железнодорожных магистралях было возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей.

«По итогам текущего года провозная способность восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн», — сообщил президент.

Для улучшения транспортной доступности региона и логистики необходимо сократить продолжительность досмотра грузового транспорта на пограничных переходах до 10 минут, потребовал президент России.

«Сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта, это не должно превышать десяти минут», — поручил Путин, уточнив, что на первых пяти погранпереходах эта скорость досмотра должна быть достигнута к 2026 году.

Кроме того, Россия планирует нарастить грузопоток по Северному морскому пути, добавил президент.

«Байкал» в Приморье

Для повышения доступности дальневосточных населенных пунктов и укрепления связей между ними необходимо ускорить разработку и запуск серийного производства самолета «Байкал» (ЛМС-901), заявил Путин. По его словам, к 2030 году пассажиропоток на внутрирегиональных рейсах должен достичь 4 млн человек в год.

«Нам нужно строить собственные самолеты, надежные качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской авиацией легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время. При этом обращаю внимание: стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелета на них была доступной для граждан», — сказал он.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет с одним турбовинтовым двигателем для использования на местных авиалиниях и широкого спектра авиационных работ, перевозит до 9 пассажиров или до 2 тонн груза на 1,5-3 тысячи километров. Разрабатывается АО «Уральский завод гражданский авиации» (УЗГА) на замену устаревшим Ан-2. «Байкал» может садиться и взлетать с грунтовых ВПП, может оснащаться лыжными и поплавковыми шасси.

Ранее Путин уже говорил о том, что самолет для внутрирегиональных перелетов «очень нужен», но его выпуск постоянно откладывается. Предполагалось, что первые «Байкалы» будут поставлены на авиалинии в 2025 году. Минпромторг заказал их в 2019 году, потребовав, чтобы стоимость одного самолета не превышала 120 млн рублей, но по факту она оказалась втрое больше — около 455 млн рублей.

В кулуарах ВЭФ-2024 зампред российского правительства Денис Мантуров сообщил журналистам, что поставки «Байкалов» придется сдвинуть с 2025-го на 2026 год. Он пояснил, что в 2019 году, когда проходил конкурс по этому проекту, Минпромторг рассчитывал на его оснащение иностранными двигателями и винтами, но «в 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитывать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года».

Мастер-планы, кампусы и беспилотники

На развитие мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики в 2025-2030 годах будет выделено дополнительно 100 млрд рублей, пообещал Путин, напомнив, что из бюджета уже выдано 30 млрд рублей на дополнительное кредитование этих мастер-планов.

«Предлагаю целенаправленно выделить 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению», — сказал он.

Кроме того, для развития Приморья необходимо наращивать его научный и образовательный потенциал — в частности, построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Чите, а также расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДФУ) во Владивостоке, поручил президент. Он сообщил, что в планах развивать и университеты в Арктике.

«К уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект и в Мурманске», — сказал Путин.

По его словам, в этих центрах будут созданы все условия для обучения, проживания и работы студентов, а также появятся площадки для молодых предпринимателей и бизнес-клубы.

Еще одним шагом для повышения технологического потенциала Приморья глава государства назвал запуск производства гражданских беспилотных летательных аппаратов.

«Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта — в том числе организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях», — пообещал Путин.

Ипотечные льготы

Выплата на погашение ипотечных кредитов, взятых многодетными семьями на Дальнем Востоке, по поручению президента России будет увеличена до 1 млн рублей. Путин поручил правительство побыстрее принять нормативные акты, позволяющие запустить эту меру задним числом — с 1 июля.

«С прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, получают выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере — не 450 тыс. руб., как по всей стране, а 1 млн руб. Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн руб., нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу», — заявил Путин в своем выступлении на ВЭФ.

Кроме того, Путин поручил сохранить льготную ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% вопреки «дискуссиям в правительстве». По его словам, в этом вопросе надо «поставить точку». С соответствующей просьбой к президенту накануне, 4 сентября, обратился министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков.

Программа выплат многодетным семьям на погашение ипотеки была запущена в 2019 году. Изначально предполагалось, что срок ее действия закончится 31 декабря 2023 года. но она была продлена до 1 июля 2024 года, а затем и до конца 2030 года. В соответствии с ней многодетные семьи, где третий ребенок (и/или последующие дети) родится до 31 декабря 2030 года, получат на погашение ипотеки по 450 тысяч рублей, на Дальнем Востоке — по 1 млн рублей.

Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала в 2019 году для улучшения жилищных условий населения ДФО и развития регионального строительного рынка. В декабре 2022 года ее продлили до конца 2030 года, а с ноября 2023 года — распространили на Арктическую зону.