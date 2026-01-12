США намерены продолжить практику захвата нефтяных танкеров, следующих из Венесуэлы без соответствующего разрешения со стороны Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, американский лидер Дональд Трамп «четко дал понять», что покинуть территориальные воды Венесуэлы смогут только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение со стороны США.

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли от США», — сказала Левитт.

Эта политика является продолжением курса на полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, о которой Трамп объявил в конце декабря. С этого момента американские власти регулярно сообщают о перехвате судов, обвиняя их в перевозке нефти в нарушение санкционного режима.

В частности, 9 января, был задержан уже пятый по счету танкер — Olina, захваченный в Карибском море у побережья Тринидада и Тобаго. По заявлению южного командования США, операция по высадке военных на судно с борта эсминца Gerald R. Ford прошла без инцидентов.

За два дня до этого, 7 января, среди задержанных судов оказался танкер Marinera, который следовал под российским флагом. Это судно, ранее носившее название Bella-1 и ходившее под панамским флагом, было захвачено в Северной Атлантике под предлогом «нарушения санкционного режима». Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что в отношении экипажа танкера ведется «полноценное расследование», и анонсировала предъявление уголовных обвинений всем причастным лицам.

Министерство иностранных дел России сообщало, что на борту захваченного танкера находились россияне, и потребовало от американских властей обеспечить достойное обращение с моряками и не препятствовать их скорейшей репатриации. Позднее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что по решению Трампа двое россиян с этого судна были освобождены.