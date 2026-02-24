Телерадиокорпорация «Би-би-си» и Британская академия кино и телевизионных искусств принесли извинения за расистское оскорбление, которое прозвучало во время церемонии вручения кинопремий BAFTA 22 февраля и не было вырезано из трансляции.

Оскорбление выкрикнул страдающий синдромом Туретта 54-летний шотландский активист Джон Дэвидсон, о котором был снят художественный фильм «Я ругаюсь», получивший несколько наград. Выкрик последовал в тот момент, когда на сцене находились темнокожие актеры Майкл Б. Джордан и Делрой Линдо, объявлявшие победителя в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Как передает CNN, Линдо в особенности выглядел шокированным, услышав этот выкрик, но оба актера после паузы продолжили церемонию. Незамедлительных извинений ни от кого не последовало. Позднее ведущий Алан Камминг попросил отнестись с пониманием к «грубой и оскорбительной лексике» и напомнил, что при синдроме Туретта у человека бывают непроизвольные тики, в том числе речевые.

«Мы приносим извинения, если сегодня вечером вы были оскорблены», — сказал Камминг.

В трансляции «Би-би-си» момент с оскорблением не вырезали, хотя она велась на два часа позже. При этом монтажеры удалили другой эпизод — когда британско-нигерийский режиссер Акинола Дэвис, получивший BAFTA за «выдающийся дебют» с фильмом «Тень моего отца», закончил благодарственную речь лозунгом «Свободу Палестине!».

Оскорбление оставалось в записи на стриминговой платформе BBC iPlayer до утра понедельника. Только позднее «Би-би-си» выступила с извинениями.

«Это произошло из-за непроизвольных речевых тиков, связанных с синдромом Туретта, и, как объяснили во время церемонии, не было преднамеренным. Мы приносим извинения за то, что это не вырезали до трансляции, но теперь удалят из версии на BBC iPlayer», — говорится в заявлении.

Отдельно Британская академия кино и телевизионных искусств заявила, что признает «причиненный вред».

«Майкл Б. Джордан и Делрой Линдо в это время находились на сцене, и мы безоговорочно приносим извинения им и всем пострадавшим. Мы хотели бы поблагодарить Майкла и Делроя за их невероятное достоинство и профессионализм», — добавила BAFTA.

Одновременно академия выразила благодарность самому Дэвидсону за его «достоинство и уважение к другим», отметив, что он решил покинуть зал во время церемонии. «Мы извлечем из этого урок», — подытожила BAFTA.

Отсутствие незамедлительных извинений за прозвучавшее оскорбление вызвало гнев, несмотря на то, что перед началом церемонии аудиторию предупредили о возможности непроизвольных тиков из-за синдрома Туретта. В частности, Ханна Бичлер — художник-постановщик фильма «Грешники», где сыграли Джордан и Линдо, — написала в X, что, по ее мнению, небрежное извинение с формулировкой «если вы были оскорблены» только усугубило ситуацию.

«Я все пытаюсь написать о произошедшем на церемонии вручения премии BAFTA, но не могу подобрать слов. Ситуация почти невозможная, но это [оскорбление] случилось трижды за вечер, и один из этих трех раз был направлен против меня по дороге на ужин после шоу», — сообщила Бичлер.

Сам Джон Дэвидсон в понедельник выразил сожаление в связи с произошедшим.

«В дополнение к заявлению Алана Камминга, «Би-би-си» и BAFTA я могу лишь добавить, что я всегда бываю глубоко уязвлен, если кто-либо считает мои непроизвольные тики преднамеренными или имеющими какой-либо смысл», — заявил он.

Генеральный директор британской благотворительной организации Tourettes Action Эмма Макнэлли также выступила с заявлением, в котором прокомментировала «крайне огорчительную» негативную реакцию со стороны «некоторых СМИ» в связи с «непроизвольными голосовыми тиками» Дэвидсона.

«Мы прекрасно понимаем, что эти слова могут причинить боль, но в то же время крайне важно, чтобы общественность понимала фундаментальную истину о синдроме Туретта: тики непроизвольны. Они не являются отражением убеждений, намерений или характера человека», — подчеркнула она.