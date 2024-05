Пользователи соцсетей заподозрили певицу Билли Айлиш в конфликте с коллегой Тейлор Свифт. Дискуссия разгорелась после того, как Айлиш негативно высказалась в адрес исполнителей, которые дают трехчасовые концерты и выпускают неэкологичные виниловые пластинки. Это произошло на фоне новостей о предстоящем концертном туре Свифт, чьи выступления длятся несколько часов. RTVI рассказывает, как развивался этот конфликт между селебрити и какие причины лежат в основе противостояния между звездой миллениалов и кумиром зумеров.

Длинные концерты, винил и война чартов

В интервью, приуроченном к выходу альбома Hit me hard and soft, Айлиш заявила, что не понимает артистов, дающих длинные концерты.

«Никто этого не хочет. Вы, ребята, этого не хотите. Я этого не хочу. Я этого не хочу даже как фанатка. Я не буду пытаться слушать даже самого любимого артиста в мире три часа», — сказала она.

Поклонники Тейлор Свифт сочли, что таким образом Айлиш могла намекнуть на певицу, чьи шоу в рамках The Eras Tour длятся в среднем 3 часа 15 минут.

Комментарию о длинных шоу предшествовал упрек со стороны Айлиш в адрес музыкантов, издающих свой материал на виниле в нескольких версиях, несмотря на вредность такого производства для окружающей среды. Хотя певица не назвала конкретных имен, многие сочли, что это критика в сторону Свифт, которая практикует подобный подход к своим записям.

Слухи о вражде между исполнительницами подогрели музыкальные продажи. Свифт сделала доступными для прослушивания три специальных цифровых издания альбома The Tortured Poets Department 17 мая, опередив публикацию новой цифровой версии альбома Айлиш Hit me hard and soft, на котором есть отдельные вокальные треки к каждой песне.

Затем Свифт выпустила ремикс песни Fortnight за день до ремикса Айлиш на песню L’Amour de ma vie. А в последний день мониторинга чарта Billboard, Айлиш издала ограниченные версии к каждой песне с нового альбома, в то время как Свифт выпустила три дополнительные цифровые версии своей записи. При этом обе исполнительницы сделали скидку на свои альбомы в iTunes.

Тейлор Свифт: борьба с лейблом

Главным секретом популярности Тейлор Свифт подавляющее большинство критиков считают ее образ «девушки по соседству» — такой же простой, как и ее потенциальные слушатели.

В определенный момент универсальность певицы стала преодолевать границы жанров — так же, как сама артистка сбросила на ранних периодах карьеры оболочку кантри-исполнительницы.

«У Тейлор Свифт очень круто получается создавать чувство какой-то сопричастности абсолютно у разных слушателей. И это не зависит ни от возраста, ни от гендера и других различий. Плюс Тейлор Свифт, она, мне кажется, подчеркнуто такая очень вневременная артистка», — отмечал в колонке RTVI музыкальный журналист Владимир Завьялов.

Оставаясь на территории конвенциональной поп-музыки и сохраняя универсальную простоту, Свифт удалось за счет внимания к деталям в своих текстах и искренней подаче сохранить свою индивидуальность.

Борьбе певицы за самовыражение в творчестве сопутствовала ее борьба за независимость от студии. Права на мастер-записи шести альбомов, заложивших фундамент популярности Свифт, в рамках контракта остались за лейблом Big Machine, принося компании около 80% дохода.

Впоследствии лейбл был приобретен компанией музыкального продюсера Скутера Брауна, которого певица обвинила в запрете на использование ее старых песен в ходе церемонии вручения наград American Music Awards 2019, где она получила награду «Артист десятилетия».

Противостояние Свифт и выпускающей компании стало первым в США случаем, когда споры между артистом и лейблом стали достоянием широкой публики.

Артистка нашла нетривиальный выход из ситуации, перезаписав шесть альбомов, воспользовавшись сохранившимися правами. Таким образом, она получила контроль над лицензированием для коммерческого использования своих песен, обесценив активы владельцев старых мастер-записей.

Билли Айлиш: успех вопреки лейблам

Важным фактором популярности Айлиш стала подчеркнутая простота. Певица родилась в семье невостребованных актеров и провела детство неблагополучном криминальном районе. Кроме того, девушке пришлось отказаться от возможности танцевальной карьеры из-за травмы, а с учебой у нее всегда были проблемы из-за синдрома Туретта.

Синдром Туретта (Tourette’s syndrome) — заболевание нервной системы, при котором возникают множественные двигательные и вокальные тики.

Айлиш никогда не занималась вокалом с именитыми преподавателями и не имела связей в мире шоу-бизнеса. Вопреки всему девушка все же смогла добиться успеха еще в подростковые годы.

Первый хит Билли Айлиш — песня Ocean Eyes, которую она записала в 13 лет вместе со своим братом, — стала популярной случайно. Они разместили ее на Soundcloud в то время, когда набирала обороты новая волна рэпа. Благодаря этому композиция стала очень популярной без какой-либо поддержки со стороны продюсеров.

Видеоклипы Айлиш отличаются своеобразным стилем, который часто можно увидеть у независимых и элитарных музыкантов. Традиционные элементы поп-культуры в ее творчестве предстают в готическом, индустриальном или сюрреалистическом виде. Однако, несмотря на внешние атрибуты «альтушки», в своих песнях Айлиш остается верна спокойному электропопу, в котором изящно сочетаются элементы других стилей.

Айлиш стала лидером своего поколения музыкантов, которые по разным причинам не надеются на сотрудничество с крупными лейблами. Причины могут быть разными: от творческих принципов до неуверенности в себе из-за нервных расстройств.

Такие артисты предпочитают не организованные промо-кампании, а прямое общение со своими слушателями, а также использование алгоритмов музыкальных сервисов и социальных сетей.

Стандарты и справедливость

История успеха Тейлор Свифт — это пример того, как человек может добиться успеха, следуя правилам системы и находя способы раскрыть свой потенциал в рамках установленных норм.

Кроме того, история успеха Билли Айлиш — образец того, как человек, которого не принимают в системе, может доказать, что его особенности и отличия не являются преградой для популярности. Наоборот, они могут стать мощным инструментом для привлечения аудитории, которая обычно не интересуется творчеством «нормисов».

Поклонники Свифт ценят работу, которую проделала певица, став частью музыкальной индустрии, чтобы сделать ее демократичнее, справедливее и гуманнее. Фанаты Айлиш восхищаются талантом, который позволил простой девушке добиться признания музыкальной индустрии вопреки ее несправедливости.

Однако «простота» обеих знаменитостей имеет разные причины. Образ Свифт кажется простым на фоне других звезд шоу-бизнеса, а образ жизни Айлиш бросает вызов нереалистичным стандартам, которые мешают артистам достичь успеха. Последняя, в том числе, критикует «слишком долгие» выступления, которые могут быть под силу только тем, кто привык к дорогим медицинским процедурам, но слишком утомительны даже для поклонников.

Новый альбом Айлиш представляет собой отход от общепринятых тенденций. После успеха на «Грэмми» и вручения двух «Оскаров», она получила свободу действий от продюсеров. Это позволяет певице не сосредотачиваться на создании хитов, подобных Bad Guy, и не выпускать «длинные» альбомы, которые обычно прослушивают много раз.

Айлиш избегает «прогрева рынка» с помощью синглов и стремится к минимализму в своем творчестве.

Спор двух певиц выглядит вариацией на тему вечного противостояния внутри реформаторов — радикальный подход — только независимость и никаких заигрываний с мейнстримом, против компромиссного — отдать часть независимости в обмен на доступ к ресурсам.

Конфликт между Тейлор Свифт и Билли Айлиш можно рассматривать с точки зрения поколений. Зумеры, которые не смогли найти свое место в жизни из-за социально-экономических изменений, не могут быть поняты поколением бэби-бума. В то же время они стремятся к самостоятельности и хотят получить свою долю в «наследстве», оставленном миллениалами, которые смогли занять место в традиционном шоу-бизнесе.

Можно сказать, что конфликт поклонников Тейлор Свифт и Билли Айлиш — это результат затянувшегося противостояния. От того, сможет ли Билли Айлиш стать «вечной аутсайдеркой», но при этом сохранить крепкую фан-базу и право критиковать музыкальную индустрию с «левой» позиции, или же она решит встроиться в систему, чтобы её изменить, зависит исход конфликта: будет ли это конкуренция или сотрудничество. Либо же сама музыкальная индустрия должна каким-то образом измениться.