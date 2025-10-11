Как минимум 23 человека стали жертвами мощного наводнения, вызванного проливными дождями в Мексике, сообщают местные органы гражданской обороны. По их данным, стихийное бедствие затронуло все штаты страны, кроме одного.

Наиболее сильно пострадали восточный Веракрус, центральные штаты Идальго и Керетаро, а также северо-центральный Сан-Луис-Потоси. Ливни спровоцировали выход рек из берегов, подтопление улиц и дорог, сход селей и оползней.

В штате Идальго погибли 16 человек, подтоплены около тысячи домов. В штате Пуэбла погибли пятеро местных жителей, еще 11 числятся пропавшими без вести. В Веракрусе жертвой наводнения стал ребенок, а в Керетаро — сотрудник полиции.

Координатор Национальной службы гражданской обороны Лаура Веласкес сообщила, что во всех пострадавших от стихии штатах затоплены и повреждены дороги, произошли оползни и разлились реки.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после совещания с властями штатов и госминистрами заявила, что руководство страны «работает над оказанием поддержки населению, очисткой дорог и возобновлением подачи электроэнергии».

Для эвакуации населения пострадавших районов, помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС было задействовано более 5,4 тысячи военнослужащих, они используют спасательное оборудование и транспортные средства Минобороны Мексики.

Для людей, вынужденных покинуть свое жилье, открыты пункты временного размещения, сообщила Шейнбаум.

В 2025 году в Мексике неоднократно фиксировались рекорды по объему выпадающих осадков. Сегодня, 10 октября, на тихоокеанское побережье страны обрушился тропический шторм «Реймонд», который по мере своего продвижения на север спровоцировал проливные дожди и вызвал разрушения в штатах Чьяпас, Герреро, Оахака и Мичоакан. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, в эти выходные стихия затронет и Калифорнию.