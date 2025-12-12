Британское Минобороны объявило о создании новой Военной службы разведки (Military Intelligence Services, MIS). В единую структуру будут объединены разведывательные подразделения всех родов войск, включая ВВС и ВМФ, сказано на сайте ведомства.

«Эта масштабная реорганизация разведывательных служб Министерства обороны происходит на фоне растущих угроз для Великобритании и позволит Британии опережать враждебные государства и террористов», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что проект будет поддерживаться новой Академией военной разведки, которая предлагает первоклассную подготовку по ключевым дисциплинам разведки, таким как кибербезопасность, космический и геопространственный анализ.

Командующий Командованием кибер- и специальных операций Джим Хокенхалл заявил, что разведка лежит в основе обороны.

«Она является основой всего, что мы делаем, обеспечивает необходимую нам информацию и прогнозирование, а также позволяет проводить наши операции. В условиях все более сложного и нестабильного мира, где угрозы постоянно меняются, наши разведывательные операции ведутся круглосуточно, 7 дней в неделю», — подчеркнул он.

The Times писала, что MIS будет «противодействовать росту угроз со стороны Китая, России и Ирана». По данным Минобороны, «деятельность враждебных спецслужб» против вооруженных сил Великобритании выросла за последний год на 50%.