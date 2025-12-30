Краснодарский краевой суд назначил от 13 до 15 лет лишения свободы четверым жителям региона — Семену Шипулину, Арману Айрапетяну, Даниилу Евсееву и Максиму Яглову, которых признал виновными в поджоге релейного шкафа и кабины машиниста локомотива в декабре 2022 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба кубанских судов.

По версии следствия и суда, Шипулин тогда получил предложение совершить диверсии против объектов транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Тот привлек к задаче остальных, озвучив условия, на которые они согласились.

После предварительной подготовки 9 декабря 2022 года подсудимые подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Лорис в Краснодаре и получили за это 20 тыс. рублей.

Вторую диверсию мужчины совершили 13 декабря на железнодорожной станции Краснодар—Сортировочный, где подожгли кабину машиниста локомотива, говорится в судебном релизе. За это они получили 100 тыс. рублей.

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники краевого управления ФСБ, сообщает пресс-служба. Всех четверых осудили по ч. 2 ст. 281 УК (диверсия), максимальное наказание по которой составляет 20 лет.

По приговору суда Шипулин, Айрапетян и Евсеев получили каждый по 15 лет, из которых первые три года должны провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Яглову дали 13 лет, из которых два года в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть время на его обжалование.

В ноябре президент России Владимир Путин ужесточил наказание за диверсии, в том числе отменил сроки давности по подобным преступлениям и понизил возрастную планку ответственности до 14 лет.

В 2025 году по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта и поджогов транспортной инфраструктуры в России задержаны более 300 человек, сообщил 30 декабря начальник Главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин. По его словам, более 150 из них — несовершеннолетние.