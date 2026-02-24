Армия обороны Израиля интегрировала в программу оперативной подготовки тренажер для управления беспилотниками в подземных условиях. Система готовит операторов к ведению боевых действий в туннелях на основе разведывательных данных и реалистичных сценариев, сообщает Israel Defense.

Специализированный симулятор разработан отделом робототехники Технологического подразделения сухопутных войск и уже используется в тренировочном процессе подразделений, включая «Яхалом». Его прохождение стало обязательным этапом перед развертыванием дронов в полевых условиях. Как говорится в статье Идо Бар-Несса на сайте ЦАХАЛ, система включает контроллер и очки дополненной реальности, позволяющие управлять виртуальными беспилотниками в туннелях, смоделированных по картам и разведданным, собранным более чем за два года.

Тренировочные задания включают обнаружение оружия, перемещение по узким проходам и формирование ситуационной осведомленности без предварительной разведки. Ограниченное пространство для маневрирования и постоянные изменения направления движения требуют от операторов адаптации в режиме реального времени. Разработчики консультировались с экспертами по подземной среде и тесно сотрудничали с оперативными подразделениями для усовершенствования системы с учетом отзывов с мест эксплуатации.

«На первый взгляд, это может показаться компьютерной игрой, — заявил штаб-сержант Б., начальник отдела симуляторов и данных. — Но если присмотреться, то можно увидеть сценарии, адаптированные к тому, с чем мы столкнулись во время боев против ХАМАС и Хезболлы».

По словам военного, чем реалистичнее тренировка, тем лучше подготовлены бойцы, и в конечном итоге это может спасти жизни.