Ни политической, ни технологической целесообразности полной блокировки Telegram на территории России нет, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. Так он прокомментировал сообщение Baza о том, что мессенджер полностью заблокируют с 1 апреля.

«Оцениваю такую вероятность как небольшую, потому что не вижу целесообразности такого шага», — сказал парламентарий.

Ющенко обратил внимание на сообщения о взаимодействии Роскомнадзора и администрации мессенджера и подчеркнул, что Telegram идет на диалог с российскими властями.

Он напомнил, что мессенджер уже заблокировал аккаунты, которые публиковали противоправный контент, по требованию РКН. Это обстоятельство он назвал позитивным сигналом.

«Я не вижу ни политической, ни технологической целесообразности блокировки этого мессенджера. Им пользуется очень много людей», — заключил депутат.

Baza со ссылкой на источники в неназванных ведомствах ранее сообщила о тотальной блокировке Telegram с 1 апреля 2026 года по аналогии с соцсетями Instagram* и Facebook*. Телеграм-канал утверждает, что приложение не будет запускаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

В ведомстве ответили, что им нечего добавить к «ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Пост в канале Baza прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, канал взял дату 1 апреля из интервью депутата, где он говорит, что мессенджеру нужно Telegram нужно 1,5 месяца, чтобы выполнить требования российского законодательства.

«Поэтому Baza привязалась к моим выступлениям и выбрала такую симпатичную дату как 1 апреля, день дурака, чтобы хайпануть на этой тематике», — заявил он.

Депутат назвал взаимодействие Telegram и РКН «достаточно эффективным». Он подчеркнул, что от решений компании зависит ее дальнейшая судьба на российском рынке: если мессенджер исполнит требования к 1 апреля, ограничения с него снимут, в обратном случае — у РКН появится возможность для дополнительных ограничений.

Член того же думского комитета Олег Матвейчев на фоне сообщений о блокировке Telegram посоветовал россиянам перейти в нацмессенджер MAX «пока не поздно». В разговоре с NEWS.ru он заявил, что Telegram мог бы решить ситуацию следующим образом: создать обособленное подразделение для выполнения законов России.

«Вы же не любите нелегальных мигрантов и вообще преступников? Они нарушают законы. Что же вы тогда любите Telegram, который не соблюдает российское законодательство, но при этом действует на территории РФ? Такого быть не должно», — подчеркнул Матвейчев.

10 февраля РБК со ссылкой на источник сообщил. что РКН начал замедлять мессенджер на территории России. В тот же день в ведомстве подтвердили, что продолжат вводить ограничения в отношении Telegram, поскольку его руководство не исполняет российское законодательство, не противодействует терроризму и не защищает пользователей от злоумышленников.

Позднее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что российские власти таким образом пытаются заставить граждан пользоваться «подконтрольным государству приложением», которое создано для слежки и цензуры. Он назвал ошибочным сравнение мессенджера MAX с китайским WeChat, который стал главным каналом коммуникации в стране, поскольку предложил пользователям лучший сервис из десятка претендентов.

16 февраля модерация Telegram отчиталась о блокировке свыше 230 тыс. групп и каналов за сутки. Уровень блокировок стал самым высоким с 23 января текущего года. Всего же с начала года под ограничения мессенджера попали более 7,2 млн групп и каналов.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена