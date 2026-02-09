Опубликованные Минюстом США документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна среди прочего раскрыли заказ крупной партии серной кислоты на его частный остров Литл-Сент-Джеймс в Карибском море в 2018 году. Это вызвало активное обсуждение в соцсетях по поводу возможного использования кислоты «для растворения тел детей».

В массиве документов по Эпштейну на сайте американского Минюста можно найти 26 pdf-файлов с упоминанием серной кислоты. Два абсолютно идентичных документа относятся к заказу шести бочек по 55 галлонов (всего около 1 250 литров) у компании Gemini Seawater Systems, которая базируется во Флориде и позиционирует себя как «лидера в области оценки, проектирования, изготовления и оперативной поддержки систем водоснабжения в отдаленных районах».

Документы от 6 декабря 2018 года представляют собой заполненные формы запроса на банковский перевод от владевшей островом компании Эпштейна в банк SunTrust на сумму около $4,4 тыс. В качестве цели перевода указано: «шесть бочек по 55 галлонов серной кислоты, топливо и страховка за транспортировку; материалы для датчиков проводимости; сменный датчик pH и кабель для установки обратного осмоса».

Среди других документов с упоминанием серной кислоты можно найти переписку от 2013 года о проверочных и ремонтных работах на предприятии по опреснению морской воды на острове Эпштейна. В одном из писем, в частности, сообщалось, что «необходимо добавить насос для впрыска серной кислоты», чтобы компенсировать слишком высокий уровень pH поступающей в установку воды. Из-за этого также возникают проблемы с ржавчиной и требуется очистка мембран.

Как указывал автор письма, установку тогда осмотрел специалист компании TSG (американская TSG Water Resources специализируется на опреснительных установках и водоочистных сооружениях). В отдельном письме этого специалиста отмечается, что TSG дважды предлагала установить химический подающий насос для серной кислоты, «чтобы сбалансировать pH в диапазоне от 7 до 7,9».

«Для подающего насоса было установлено электрическое соединение, серная кислота была приобретена, но на территории завода нет химического подающего насоса, который можно было бы использовать для впрыскивания серной кислоты. По запросу я предоставлю вам ценовое предложение на химический подающий насос, совместимый с 96% кислотой», — говорилось в письме менеджера TSG.

В другой переписке от 2017 года управлявшая логистикой у Эпштейна Дафна Уоллес сообщала, что представитель завода по опреснению, среди прочих химикатов, запросил две бочки по 55 галлонов серной кислоты. Автор письма уточняла, что в первоначальном запросе этого не было. «Он устно запросил ее у меня в понедельник, 6 февраля 2017 г.», — говорилось в документе.

Уоллес добавила, что последний раз перед этим карбонат кальция и серную кислоту заказывали в сентябре 2015 года.

В переписке вокруг поставок, необходимых для опреснительной установки, также участвовали бухгалтер Эпштейна Ричард Кан и управляющий недвижимостью Брайс Гордон, которого тоже связывают с «империей Эпштейна».

На фоне конспирологических теорий применения серной кислоты на острове Эпштейна издание International Business Times (IBT) пишет, ссылаясь на экспертов-криминалистов, что хотя этот химикат и является крайне едким веществом, он не может «магически стереть» материю за короткое время, как будто ничего и не было.

Тем не менее в криминалистике действительно известны случаи использования серной кислоты убийцами для сокрытия улик. Так, британский серийный убийца первой половины XX века Джон Джордж Хэйг, получивший прозвище «Убийца с кислотной ванной», использовал этот химикат для уничтожения тел шести своих жертв.

«Если бы Эпштейн следовал методу Хэйга, миллиардеру потребовались бы мощная вентиляция и безопасное место для хранения образующейся токсичной суспензии», — говорится в публикации IBT.

Согласно обвинению, на острове Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, происходили скандальные события, связанные с организацией проституции, в том числе с использованием несовершеннолетних. Один из свидетелей обвинения, работавший авиадиспетчером, утверждал, что Эпштейн регулярно вывозил на остров юных девушек, которым, по виду, не было и 16 лет. По словам свидетеля, это даже стало предметом шуток среди персонала: «Сколько детей на борту на этот раз?»