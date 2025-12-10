Президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от должности из-за попыток отложить проведение выборов в стране, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Зеленский продолжает искать варианты, как отсрочить свой провал на выборах. Недавнее заявление Зеленского о том, что Украина готова провести выборы в течение 60-90 дней он назвал очередной попыткой «оттянуть время» и сохранить свой пост.

«И вот эти заявления [Трампа] о том, что Зеленский даже не читал мирный план, что необходимо проводить выборы, говорят только об одном: его объявили крайним», — отметил Чепа.

Все эти факторы, по мнению депутата, ведут к тому, что президент Украины может покинуть пост еще до проведения выборов. Он допустил, что на этот период будет назначен временно исполняющий обязанности.

Слова же Трампа о том, что Киеву пришло время провести выборы в стране, явно показывают, что Вашингтон возлагает на Зеленского ответственность за «срыв неподписание» мирного соглашения, добавил Чепа.

«Мне кажется, прямо дни остаются до отставки Зеленского <…> Мы видим, что и риторика его европейских хозяев потухла. Дни его уже сочтены», — заключил Чепа.

Накануне, 9 декабря, Зеленский сообщил, что Украина готова к тому, чтобы провести выборы в течение 90 дней. Для этого США и ряд европейских стран должны обеспечить безопасность при их проведении.

По его словам, главным вопросом при организации выборов остается безопасность — как провести голосование при постоянных обстрелах и ракетных атаках. Вместе с этим правительству необходимо подготовить и законодательную основу для выборов, пояснил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для проведения выборов главы Украины. В разговоре с Politico он отметил, что украинские власти используют войну как предлог для отсрочки выборов, а также выразил сомнение в демократичности страны из-за отсутствия голосования.

Из Конституции Украины следует, что полномочия Зеленского, избранного на пост президента в 2019 году, официально закончились 21 мая 2024 года. Однако выборы, которые должны были пройти в марте того же года, не состоялись из-за военного положения.

Согласно позиции Киева, Зеленский может сохранить свои полномочия до инаугурации следующего президента. Соответствующее постановление было подписано со второй попытки в феврале 2025 года. Москва в свою очередь неоднократно говорила о нелегитимности нынешнего лидера Украины.