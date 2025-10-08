Федеральная налоговая служба выставила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину счет на 186 млн рублей, пишет Инфо24. Их долг перед налоговой увеличился больше чем в шесть раз — в сентябре сумма задолженности составляла 29 млн рублей.

В сентябре 2025 года экс-супругам предъявили обвинения по пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — перевод денежных средств в особо крупном размере в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору. Чекалиным грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Следствие считает, что Чекалины вместе с сообщником Романом Вишняком совершали такие переводы с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Деньги, которые они выводили в ОАЭ, экс-супруги получили с продаж фитнес-марафонов «Идеальное тело».

Согласно материалам дела, они не уведомили ФНС об открытии счетов за границей. Переводы Чекалины регистрировали как покупку информационных продуктов.

По данным телеграм-канала Baza, изначально продавать марафоны Артему Чекалину предложил Роман Вишняк, который получал 25% за организацию предприятия. Адвокат блогера утверждала, что ее подзащитная не знала о выводе средств за ее спиной, так как не занималась бухгалтерией и была лишь лицом компании.

В июле этого года ФНС заблокировала банковские счета экс-супругов. Валерия и Артем Чекалины находятся под домашним арестом с октября 2024 года.