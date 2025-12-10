Певице Ларисе Долиной провели политологическую экспертизу в рамках расследования дела о мошенничестве с ее квартирой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Экспертиза проводилась по решению главы следственной группы. Согласно документам, во время гражданского судебного спора певицы и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы этого исследования не оспорили.

Политологическая экспертиза — вид судебной экспертизы, который исследует политические процессы, явления, документы и действия для установления их соответствия законодательству, выявления политических мотивов, анализа политической ситуации и других аспектов, связанных с политической деятельностью.

В августе 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Артистка перевела свои сбережения на подконтрольные им счета, а также продала свою квартиру в центре Москвы. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску певицы сделку о продаже ее квартиры признали недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции в ноябре отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд, который является последней инстанцией. Рассмотрение дела назначено на 16 декабря.

5 декабря в эфире программы «Пусть говорят» Долина сказала, что готова вернуть Лурье 112 млн рублей, но необходимых средств у нее сейчас нет. В тот же день Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, так как ее не удовлетворили предложенные условия. До этого артистка в своем иске обвинила покупательницу Лурье в неразумности и неосмотрительности. В документе сказано, что Долина при подаче иска с требованием вернуть квартиру указала, что Лурье зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельность — это аренда и управление недвижимостью. На этом основании артистка сделала вывод, что женщина виновата сама.

Накануне ТАСС писал, что Долина уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, а потому сделка является фиктивной. Певица, как отмечается в материалах дела, действовала под влиянием посторонних лиц, которые убедили артистку, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, а сделки осуществляются фиктивно под контролем правоохранителей.

Также, по данным ТАСС, Долина заявила в судебном разбирательстве с Лурье, что проданная из-за мошенников квартира была для нее основным местом жительства.