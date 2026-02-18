Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум подросткам 2008 года рождения за поджог вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Омск-Северный», сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, передает ТАСС.

Подростки признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Они также будут обязаны возместить ущерб в размере 668 млн рублей

Приговор не вступил в законную силу, отметила Руснак.

Суд установил, что в сентябре 2024 года двое подростков проникли ночью на территорию военного аэродрома «Омск-Северный» и подожгли вертолет Ми-8 с использованием самодельно изготовленной зажигательной смеси.

По информации Shot, вертолет, пострадавший от действий подростков, был списан. Воздушное судно получило серьезные повреждения, пишет «112».

Подозреваемых задержали в течение суток. Во время допроса они сознались в совершении преступления и рассказали, что выполняли задание неизвестного им лица, который в Telegram предложил нелегальный заработок в размере $20 тыс.

Поджог вертолета подростки снимали на камеру телефона и в качестве отчета о проделанной работе отправили запись своему куратору. ТАСС отмечает, что обещанные за поджог денежные средства подросткам не выплатили.