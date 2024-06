Полиция ночью 18 июня задержала Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде, сообщает ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, ночь певец проведет в камере, а днем предстанет перед судом. Тимберлейка задержали в деревне Саг-Харбор (штат Нью-Йорк).

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, Тимберлейк сел за руль после ужина с друзьями в ресторане, где он употреблял алкоголь. По словам собеседника издания, полицейские машины часто дежурят возле подобных заведений ночью, чтобы останавливать нарушителей. Пострадавших в результате вождения Тимберлейка в нетрезвом виде нет.

Певец приехал в Нью-Йорк в рамках музыкального турне The Forget Tomorrow. У Тимбрелейка запланированы на эту неделю два концерта в Чикаго. Как происшествие отразится на его туре, пока не уточняется.

Джастин Тимберлейк — лауреат четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми». С 1996 года он был участником бойз-бенда ’N Sync, а в 2002 году начал сольную карьеру. Среди его хитов — песни SexyBack, My Love и What Goes Around, поднимавшиеся до первого места в престижном музыкальном рейтинге Billboard Hot 100.

С 2000 года Тимберлейк развивал также свою карьеру в кино. Он начинал с эпизодических ролей, а в 2013 году вышли сразу три громких фильма с Тимберлейком в главной роли — триллер «Время», а также комедии «Секс по дружбе» и «Очень плохая училка».