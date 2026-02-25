По окончании зимнего сезона автолюбителям стоит в первую очередь заменить шины, проверить тормозную систему и провести диагностику подвески, рассказал Life.ru бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русеяев. При этом детейлинг и косметические процедуры на фоне общего подорожания автоуслуг можно отложить.

Русяев обратил внимание, что в 2025 году средний чек на обслуживание популярных марок авто вырос на 15-37%. В предстоящий весенний сезон вырастет и стоимость замены шин — примерно на 10—15%.

Помимо услуг выросли цены и на запчасти для машин в среднем на 7%. По оценке эксперта, лампы подорожали на 18%, сайлентблоки — на 13%, тормозные диски — на 12%.

«С января 2026 года НДС поднялся до 22%, что добавило к ценам по всей цепочке. На рынке автосервиса не хватает около 150 тысяч специалистов, и это тоже давит на стоимость работ», — сообщил Русяев.

По словам автоэксперта, перед весенним сезоном стоит заняться вопросами безопасности автомобиля: заменить шины с обязательной балансировкой, проверить тормозную систему и подвеску, которые могли износиться из-за дорожного покрытия в зимний период.

Руководствуясь регламентом производителя, можно обновить расходные материалы. При этом детейлинг и другие косметические процедуры можно сделать позже, считает Русяев.

Он отметил, что обслуживать машины российского производства дешевле, чем иномарки — разница в цене может достигать двух раз. При этом популярные расходники на данный момент доступны, а детали для более сложного ремонта под заказ дорожают.

Эксперт предупреждает, что даже на фоне подорожания услуг не стоит прибегать к помощи нелегальных сервисов, работающих без кассы. Несмотря на то, что они предлагают цены ниже на 18% за счет отсутствия НДС, их клиенты часто остаются без юридической защиты, если ремонт их не устроит.

Русяев подчеркнул, что такие сервисы могут и отказать в предоставлении гарантии, поскольку не заключали договор с клиентом. При этом нередко такие мастера ввиду отсутствия прозрачной сметы могут установить контрафактные запчасти.

Ранее экономист Дмитрий Алексеев рассказал, что в особенно холодные зимние дни автолюбители могут пересесть на общественный транспорт и значительно сэкономить на расходах на личный автомобиль. Если сравнивать стоимость проездного в крупных городах на месяц (2-3,5 тыс. в месяц) и траты на топливо, парковочные сборы и обслуживание машины (суммарно около 14-23 тыс. в месяц), то экономия может составить в пределах 75-80%.