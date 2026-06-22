Россия ведет наступательные действия в зоне военной операции на Украине «с большим применением средств поражения», задача — удары в глубину. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В частности, по его словам, используются корректируемые бомбы от ФАБ-500 до ФАБ-3000.

«Очень слаженно работает авиация. Это деморализует противника во многом. Также применение артиллерии и так далее. Естественно, беспилотная авиация», — перечислил Дандыкин.

Он рассказал, что засевших в населенных пунктах бойцов ВСУ окружают и уничтожают, блокируя им возможности получить подкрепление и пополнить запасы вооружений.

Задача российских сил на данном этапе — наносить глубокие удары в тыл, чтобы нарушить логистику, оружейное производство и разнести склады дронов. Параллельно с российской стороны идет усиление ПВО.

С середины июня Московский регион пережил несколько волн массированных налетов БПЛА, в том числе крупнейшую за два года атаку с ночи 18 июня. Удару подвергся Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, там возник пожар, который был локализован, никто не пострадал.

За минувшие сутки на подлете к столице было сбито 84 беспилотника, сообщил утром 22 июня мэр Сергей Собянин.

«Это не серия случайных налетов, а последовательное прощупывание эшелонированной обороны — поиск брешей, изучение маршрутов, фиксация реакции ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Видимо, в операции принимали участие около тысячи дронов, и часть все-таки просочилась», — написал военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

Он добавил, что крупные налеты на Москву отчасти маскируют положение дел на земле. «А на земле — тяжело, прежде всего для ВСУ», — подчеркнул обозреватель.