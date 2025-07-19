Европейский парламент сделал официальное заявление, в котором указал, что Грузия не сможет стать полноправным членом Евросоюза, пока нынешнее правительство страны не изменит свой политический курс, который в Брюсселе характеризуют как «авторитарный».

В опубликованном в социальной сети X заявлении подчеркивается, что европейские депутаты поддерживают грузинский народ, но не признают легитимность действующего правительства и фактически замораживают процесс интеграции страны в ЕС до проведения там «свободных и справедливых выборов».

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз в марте 2022 года, однако, в отличие от получивших статус кандидатов уже в июне того же года Украины и Молдовы, Тбилиси добился этого статуса лишь в декабре 2023-го. Еврокомиссия тогда обозначила девять ключевых условий для дальнейшего продвижения Грузии по европейскому пути, включая:

снижение политической поляризации,

вовлечение оппозиции в процесс принятия решений,

обеспечение демократических стандартов проведения выборов.

Обострение отношений между Грузией и ЕС произошло весной 2024 года после принятия грузинским парламентом закона об иностранных агентах. В ответ Брюссель не только приостановил процесс интеграции, но и заморозил финансовую помощь на сумму 30 миллионов евро, предназначавшуюся министерству обороны страны.

В приложенной к заявлению резолюции от 9 июля европарламентарии прямо называют парламентские выборы октября 2024 года сфальсифицированными, утверждая, что они стали «поворотным моментом на пути установления авторитарного правления в стране-кандидате». На тех выборах победу одержала правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта», набрав 53,92% голосов, однако оппозиция отказалась признавать результаты голосования.

Тогдашний президент Саломе Зурабишвили объявила новый парламент нелегитимным и отказалась покидать пост до проведения новых выборов. Политический кризис был частично разрешен только в декабре 2024 года после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили и добровольного ухода Зурабишвили из резиденции главы государства.