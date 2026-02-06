В суде Финляндии начались слушания по жалобе бывшего заместителя командира ДШРГ «Русич» Воислава Тордена, приговоренного к пожизненному сроку. Торден дожидался начала процесса, проведя 100 дней в карцере. Как выяснил RTVI, свидетель, выступивший в суде первой инстанции против россиянина, от своих показаний отказался. Защита Тордена настаивает на его невиновности и полагает, что суду придется «принимать очень сложные решения».

Процесс по делу Воислава Тордена стартовал в финском суде в январе. Уже на следующей неделе состоится очередное заседание. Как рассказала RTVI адвокат россиянина Наталья Мальгина, на первых заседаниях в рамках жалобы были заслушаны четверо потерпевших и один свидетель. Мальгина уточнила, что он «в конечном итоге отказался от своих показаний данных в суде первой инстанции». Ожидается, что 9 февраля в суде показания даст сам Торден.

«Этот процесс войдёт в учебники, так как в нем рассматриваются события 15 минутного боестолкновения под Луганском в день подписания первого Минского соглашения, — сказала Мальгина RTVI. — Особенностью процесса является то, что весь бой заснят на видео и находится в открытом доступе. Финским судьям придется принимать очень сложные решения в спорных вопросах о том, была ли РФ стороной конфликта в Луганске в 2014 году или нет».

Мальгина подчеркнула, что вопрос этот отнюдь не политический.

«В суде это вопрос теории права: в законах ответа нет. Поэтому это очень сложный вопрос, с которым судьи первой инстанции не смогли справиться. Но сейчас, во второй инстанции, я хотя бы понимаю, что судьи видят глубину правовой проблемы, а то, что Торден не виновен, и так всем понятно», — считает адвокат. «Речь не о Тордене, а о России», — добавила Наталья Мальгина.

Воислав Торден (ранее Ян Петровский) в марте 2025 года был приговорен Окружным судом Хельсинки к пожизненному лишению свободы. Против него были выдвинуты обвинения в «военных преступлениях», которые он якобы совершал в Донбассе в 2014-2015 годах в составе ДШРГ «Русич». В частности, Тордену вменили уничтожение боевиков из нацбата «Айдар»*.

В ноябре 2025 года RTVI писал, что в тюрьме Тордена постоянно держат в карцере. «Начиная с 27 октября он живет на хлебе и воде, потому что из рациона карцера изъяли молоко. Также у него отняли банку с витамином D. На мои просьбы позволить ему покупать питание в тюремном магазине за мой счет тюремное руководство язвительно отвечает, что это невозможно, потому что Торден находится под санкциями ЕС и США», — рассказывала защитник Тордена. По словам Мальгиной, к настоящему времени россиянин содержится в карцере уже 100 суток.

В 2023 году Украина добивалась от Финляндии выдачи Тордена. Однако в этом Верховным судом страны было отказано. В своем решении ВС Финляндии ссылался в том числе на практику ЕСПЧ. Главным основанием, почему существует препятствие к экстрадиции Воислава Тордена, — стала ст. 3 Конвенции о правах человека о том, что человек ни в коем случае не может подвергаться пыткам или бесчеловечному отношению.

Кстати, то же решение ЕСПЧ, а также аргументация Верховного суда Финляндии, как считает Мальгина, способны предотвратить и выдачу Украине из Польши российского археолога Александра Бутягина. Бутягин был задержан властями Польши в декабре 2025 года. Украинская сторона обвиняет ученого в «проведении незаконных археологических поисков» в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия полуострова. СБУ считает, что ученый нанес ущерб в 4,6 млн долларов.

Как рассказала RTVI Наталья Мальгина, когда она узнала про дело об экстрадиции геолога из Польши, то направила в посольство РФ решение о запрете на экстрадицию Тордена из Финляндии с переводом.

«Там 100% аргументация почему невозможна экстрадиция, подтвержденная ЕСПЧ, — сказала Мальгина. — От посольства никакого ответа. Отправила то же самое [Михаилу] Пиатровскому в Эрмитаж, где он работал. Ноль звука», — отметила адвокат.

Диверсионно-штурмовая группа «Русич» была создана в 2014 году российскими националистами во главе с Алексеем Мильчаковым. Ян Петровский, который позже стал Воиславом Торденом, с позывным «Великий Славян» был его заместителем. «Русич» принимал участие в боях на Донбассе на стороне ополчения в 2014-2015 годах. После начала военной операции в 2022 году «Русич» вновь принял участие в боевых действиях на стороне России.

* признан террористической организацией и запрещен в РФ