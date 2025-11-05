Апелляционный суд в Финляндии с 8 января 2026 года приступит к рассмотрению жалобы на приговор бывшему замкомандира ДШРГ «Русич» Воиславу Тордену, ранее получившему пожизненное лишение свободы. Об этом RTVI сообщила адвокат мужчины Наталья Мальгина. Защита Тордена при этом опасается, что он может умереть в тюрьме из-за чрезвычайно тяжелых условий содержания.

Как рассказала Мальгина, судебные слушания начнутся сразу после новогодних праздников и продолжатся до конца февраля. По словам адвоката, сейчас на Тордена оказывается «невероятное для тюремной системы Финляндии психо-физиологическое давление».

«Его уже более 50 суток держат в карцере и этот режим продлили еще на 30 дней. Начиная с 27 октября он живет на хлебе и воде, потому что из рациона карцера изъяли молоко. Также у него отняли банку с витамином D. На мои просьбы позволить ему покупать питание в тюремном магазине за мой счет тюремное руководство язвительно отвечает, что это невозможно, потому что Торден находится под санкциями ЕС и США», — рассказала Мальгина RTVI.

По словам адвоката, даже если санкции ЕС против Тордена снимут, то санкции США останутся.

«Поэтому он сдохнет в Финляндии», — говорит Мальгина.

Также защита Тордена заявила, что местное посольство РФ отправляет рапорта в МИД о том, что «заключенный ни на что не жалуется». Однако, по словам Мальгиной, представители посольства были у Тордена 18 сентября, а с 19 сентября того поместили в карцер, где он и содержится до настоящего времени.

Воислав Торден (ранее Ян Петровский) в марте 2025 года был приговорен Окружным судом Хельсинки к пожизненному лишению свободы. Против него были выдвинуты обвинения в «военных преступлениях», которые он якобы совершал в Донбассе в 2014-2015 годах в составе ДШРГ «Русич». В частности, Тордену вменили уничтожение боевиков из нацбата «Айдар»*.

Диверсионно-штурмовая группа «Русич» была создана в 2014 году российскими националистами во главе с Алексеем Мильчаковым. Ян Петровский с позывным «Великий Славян» был его заместителем. «Русич» принимал участие в боях на Донбассе на стороне ополчения в 2014-2015 годах. После начала военной операции в 2022 году «Русич» вновь принял участие в боевых действиях на стороне России.

* признан террористической организацией и запрещен в РФ