Банковский бизнес международного холдинга Freedom, представленный казахстанским Freedom Bank, за год заработал $615 млн прибыли. Об этом говорится в отчетности за 2024 фискальный год (календарно с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го), опубликованной на сайте SEC.

Банковское направление сейчас самое быстрорастущее внутри холдинга, отметил глава компании Тимур Турлов на эфире, посвящённом годовому отчету. По его словам, всего за несколько лет команде Freedom Finance удалось построить очень удачный цифровой банкинг. Причем в общей структуре холдинга банк уже приносит больше половины прибыли по сравнению с брокерским сегментом, который был изначально главным направлением бизнеса Freedom.

«Мы очень активно растем, нам удалось быстро сделать цифровые продукты и стать по ним лидерами — цифровая ипотека и автокредиты, онлайн-кредитование малого и среднего бизнеса, — рассказывает глава холдинга. — Для этого наш банк интегрировал данные с самых различных государственных сервисов, мы сократили время выдачи кредитов и проверки потенциальных клиентов до минимума. Например, раньше банкам было просто невыгодно работать с маленькими предпринимателями со средним чеком до 15 тысяч долларов на кредит, так как на оценку рисков уходило больше затрат. А наш цифровой сервис позволил нам это сделать».

Freedom Bank в Казахстане является единственным банком, который предоставляет возможность онлайн-оценки недвижимости или автомобиля. Процесс оформления и получения займа максимально упрощен и занимает в среднем 24 часа. Наиболее быстрые сроки одобрения: по ипотеке — 3 часа, автокредиту — 2 часа, бизнес-займу — 30 минут.

Число клиентов банка сейчас уже около 1 млн (903,5 тыс. на отчетную дату), а во всей экосистеме Freedom в Казахстане — почти 5 млн. По словам Турлова, цель компании на этот год превратить этих 5 млн человек, пользующихся разными услугами «Фридом Финанса» — от страховых продуктов до потребительских (покупки в онлайн-супермаркете Arbuz или билетов на «Тикетоне»), в лояльных клиентов банка.

«Фридом» в Казахстане находится на 4 месте по рэнкингу доверия среди банков, хотя по размеру активов — на 8 месте в топе. «Это супер, потому что обычно рейтинг доверия пропорционален размеру кредитной организации. Нам и нашему бренду люди доверяют в среднем больше, чем нашим конкурентам в банковской среде», — подчеркивает Турлов.

Главная задача для банка сейчас, чтобы осуществить потенциала дальнейшего роста, — это увеличение ликвидности. «Фридом» намерен привлечь дополнительный капитал. «Если нам получится привлечь 1 миллиард долларов капитала в банк, мы легко сможем в следующем году удвоиться по своему балансу и по объему выданных кредитов, особенному малому и среднем бизнесу, где просто огромный неудовлетворенный спрос сейчас», — уверен CEO Freedom Finance.

Кроме того, не так давно Freedom Bank запустил новую «цифровую валюту» — специальный рыночный инструмент (структурная нота, ETN), благодаря которому любому клиенту, потратившему деньги с карточки банка, начисляется кешбэк в виде акций холдинга (тикер FRHC, торгуются в США на бирже NASDAQ).

«Так мы можем стать первой частной компаний в регионе или даже во всей Евразии, у которой будут миллионы акционеров. Клиенты получают кешбэк в виде наших акций — так мы делимся частью своей прибыли с ними, они становится акционерами и причастными к нашему успеху, — рассказывает Тимур Турлов. — Это достаточно сложный и уникальный финансовый инструмент, но для пользователя мы сделали процесс очень простым и понятным, полностью автоматизированным».

Валюту FRHC можно тратить на покупки, обменивать на другие деньги, отправлять человеку по номеру телефона или на карту другого банков, оплачивать ею различные госуслуги прямо с карты Freedom. «Мы добавляем ценности своим клиентам — даем возможностью не просто получать какие-то бонусы и кешбэк, но и зарабатывать на росте стоимости акций холдинга, которая почти за пять лет с нашего выхода на NASDAQ выросла на несколько сотен процентов», — поясняет глава Freedom Holding Corp. .

Сейчас Freedom собирает все услуги экосистемы в одном приложении — этот SuperApp уже работает, в нем можно оформить онлайн-ипотеку, получить автокредит или страховой полис, а также спектр банковских и брокерских услуг — от открытия депозита и выпуска цифровой карты до оформления брокерского счета. Это приложение охватывает все необходимые для жителя Казахстана сервисы.

По словам Тимура Турлова, приложение будет постоянно развиваться. Так, сейчас компания делает возможным получить льготный цифровой кредит под залог автомобиля или недвижимости клиентам. Причем оценка будет вестись с помощью уникальных расчетных моделей «Фридом Финанс» на основе собственной базы данных, а клиенты могут видеть текущую стоимость своих активов для залога, как она изменяется на текущем рынке с учетом амортизации и тд.