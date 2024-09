Компания Sony Music ведет переговоры о приобретении прав на музыку группы Pink Floyd за $500 млн. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Слухи о продаже каталога одной из самых популярных групп в истории музыки ходят на рынке уже давно. Как отмечает издание, к нему проявляли интерес Hipgnosis, Warner Music и BMG.

По словам собеседников FT, трудностью на пути к проведению переговоров стали личные разногласия между участниками группы — басистом Роджером Уотерсом и гитаристом Дэвидом Гилмором. Один из источников, знакомых с ходом обсуждения, отметил, что, хотя процесс вроде бы успешно продвигается, прежние неудачи порождают сомнения в его итогах.

Возможная сделка служит доказательством того, что в индустрии шоу-бизнеса сохраняется существенный интерес к приобретению прав на музыку известных артистов, чьи песни остаются популярными среди новых поколений слушателей — во многом благодаря стриминговым сервисам и саундтрекам к популярным фильмам и сериалам, отмечает FT.

В последние годы индустрии пришлось столкнуться с трудностями из-за того, что высокие процентные ставки снизили доходность и переориентировали инвесторов на другие сферы. Но, несмотря на это, частная инвестиционная группа Apollo вложила $700 млн в музыкальные планы Sony.

Помимо Pink Floyd, компания также ведет переговоры о приобретении прав на музыку другой легенды арт-рока семидесятых — группы Queen. Каталог коллектива Фредди Меркьюри оценивается примерно в $1 млрд. До этого Sony заключила сделку о приобретении прав на песни Брюса Спрингстина при поддержке инвестиционной компании Тодда Бели Eldridge Industries. В числе популярных артистов, тоже заключивших сделки о передаче прав на свои песни, — певцы Боб Дилан и Нил Янг.

FT отмечает, что у руководства Sony есть доступ к достаточному количеству медиа-ресурсов, чтобы продвигать музыку на стримингах и использовать эти песни в саундтреках, одновременно повышая доход и стоимость прав на сами композиции.

Бэк-каталог Pink Floyd включает в себя несколько наиболее успешных рок-хитов за последние 50 лет, среди которых Another Brick in the Wall, Money, Wish you Were Here, Interstellar Overdrive и другие. Группа считается одним из наиболее коммерчески успешных и вместе с тем пользующихся уважением критиков коллективов в истории музыки. Общее число ее альбомов, официально проданных по всему миру. превышает 250 млн копий, а участники группы в 2013 году вошли в топ-40 самых богатых музыкантов Британии.