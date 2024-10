Генпрокуратура России требует взыскать с двух банков США порядка 34,5 млрд рублей в пользу Сбера, передают ТАСС и «Коммерсантъ» («Ъ»). Речь идет о находящихся в России средствах The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Эти банки заморозили на своих счетах более $370 млн находящегося на Украине «Международного резервного банка» («МР банка»), акции которого с 2007 года принадлежали Сбербанку.

По словам источника ТАСС, близкого к Генпрокуратуре, на корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank «находилось в общей сложности $371 млн 961 тыс. 635,39».

В иске в Арбитражный суд Московской области заместитель генпрокурора России требует признать право собственности Сбербанка на средства «МР Банка» и возместить ущерб с находящихся в России счетов двух американских банков.

По данным «Ъ», Генпрокуратура отметила, что власти Украины решили изъять принадлежащий ПАО «Сбербанк» актив — «МР-банк» — без выплаты собственнику компенсации. Это, согласно Конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 1985 год), признается экспроприацией, указало ведомство.

В мае 2022 года украинские власти приняли решение о передаче всех ценных бумаг и имущества «МР банка» в пользу Национального фонда инвестиций Украины. По мнению Генпрокуратуры, произошло нарушение фундаментального принципа неприкосновенности собственности, закрепленного ст. 8 и ст. 35 Конституции России и ст. 41 Конституции Украины.

Отдельно Генпрокуратура отметила, что американские банки выступают учредителями и спонсорами крупнейших корпораций, которые производят оружие, боеприпасы и военную технику для украинского подразделения «Азов»*, а также нацбатальонов, пишет «Ъ».

Истец считает, что власти США намерены передать имущество российского происхождения для их использования против безопасности России. В этих целях Конгресс США в апреле 2024 года принял законопроект, регламентирующий внесудебный порядок такой передачи.

* признан в России террористической организацией и запрещен