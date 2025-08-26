Генеральная прокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — сообщили в суде.

Дело было зарегистрировано 22 августа, говорится в материалах картотеки судов общей юрисдикции. В основаниях для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Денис Штенгелов ранее был одним из собственников ТЦ «Зимняя вишня», который стал известен после пожара в 2018 году. С 2008 года бизнесмен живет в Австралии, где является основателем «КВД Групп». В 2024 году Forbes оценил его состояние в $1,3 млрд.

Его отец Николай Штенгелов с 1995 по 2005 год занимался бизнесом в Томске, а также основал несколько компаний на Украине. С 2016 по 2018 год он был депутатом Приморского райсовета Запорожской области от Аграрной партии Украины.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек, 37 из них — дети. Возгорание удалось потушить только на следующий день. Позже Следственный комитет обнаружил серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в ТЦ. Экспертиза показала, что возгорание произошло из-за светодиодного светильника: он расплавился, а капли горящего пластика попали в сухой бассейн, что и спровоцировало пожар.

В августе 2018 года здание торгового было снесено. Спустя год на его месте открыли «Парк ангелов» в память о погибших.

Осенью 2023 года от наказания освободили бывшего гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок, объяснив такое решение состоянием здоровья осужденной. Это произошло через два года после того, как женщину приговорили к 13,5 года колонии.