Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск местной прокуратуры и замгенпрокурора России к акционерам Ярославского судостроительного завода, который строит катера для Минобороны. Это следует из карточки дела, с которой ознакомился RTVI.

С большой долей вероятности речь идет о национализации предприятия, полагает руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова.

24 июня суд полностью удовлетворил иск прокуратуры Ярославской области и замгенпрокурора России о “принадлежности акций и долей участия”, следует из данных СПАРКа. В картотеке дел этой информации нет, так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее по этому же делу суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагал, что завод передадут в госсобственность, так как компания связана с государственным оборонным заказом.

Чем известен Ярославский судостроительный завод

Это крупное судостроительное предприятие, которое строило суда как для флота России, так и для флотов стран Европы, Азии, Африки. На сайте завод предлагает заказчикам суда-бурильщики для освоения нефтегазовых месторождений, танкеры-бункеровщики, рыбоохранные и рыболовные суда и др. По данным СПАРК, в 2022 и 2023 годах выручка завода составляла 4,8 млрд рублей. Прибыль за 2023-й достигла 55 млн руб. Завод работает по гособоронзаказу. Он поставляет Военно-морскому флоту разъездные рейдовые катера, морские буксиры проекта 23470, сторожевые корабли проекта 10410 «Светляк». При этом у Минобороны есть претензии к работе подрядчика. Так, 19 июня министерство подало иск об исполнении обязательств по договорам строительного подряда почти на 130 млн рублей.

Среди ответчиков по делу значатся три юрлица:

АО «Лидер гарант», который владеет компанией «Биком». Ей в 2008 году принадлежало 19,7% Ярославского судостроительного завода, указано в СПАРКе (более поздние данные недоступны).

АО «Санита», которая владела компанией «Контакт». По данным СПАРКа, ей в 2008 году принадлежало еще 19,7% завода.

ООО «РБС-Инвест», которая связана с АО «Лидер гарант» через Надежду Бердникову (в разные годы была гендиректором и того и другого предприятия).

Среди ответчиков-физлиц указаны бывшие и действующие гендиректоры и совладельцы указанных выше компаний. Источник РБК, близкий к крупнейшему российскому судостроителю ОСК утверждал, что 95% акций ЯСЗ принадлежат «Финсудпрому» (привлечен в качестве третьего лица), «Лидер Гаранту» и «еще двум структурам» (их название он не уточнял).

Около 5% капитала, по данным издания, принадлежат миноритариям. При этом золотая акция Ярославского судостроительного завода принадлежит Минпромторгу, а глава профильного департамента ведомства Алексей Исачкин входит в совет директоров предприятия, утверждал источник РБК.

RTVI направил запросы в Генпрокуратуру, прокуратуру, правительство Ярославской области, Минпромторг, ЯСЗ и «Финсудпром», но на момент публикации не получил ответа.

Закрытые заседания — новая реальность

Сейчас тенденция такова, что все подобные дела проходят в закрытых судебных заседаниях, рассказала RTVI руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова.

«Догадываться о требованиях можно только по кодировке предмета спора. В этом случае мы знаем, что это корпоративный спор. Мы знаем, что речь идет о принадлежности акции, то есть это может быть дело и об обращении взыскания, и о признании сделки недействительной. С большой долей вероятности мы можем предположить, что тут речь идет о национализации в той или иной форме», — пояснила Егорова.

Отвечая на вопрос об основании для взыскания акций, Егорова объяснила, что вряд ли прокуратуру заинтересовала неправильная приватизация Ярославского судостроительного завода. Скорее речь идет о других основаниях.

«Его приватизация была проведена, как ни странно, на основании распоряжения правительства. То есть говорить о том, что это было сделано не на федеральном уровне, нельзя. Мы знаем, что это предприятие издавна работает с государственным оборонным заказом. То, что это стратегическое предприятие, было известно на уровне правительства России. Поэтому говорить о том, что основанием для иска является несоблюдение порядка приватизации, пока, я считаю, преждевременно», — пояснила она.

Еще одно основания для взыскания — нарушения при приобретении долей и акций закона о иностранных инвестициях в стратегические предприятия, указала Егорова. Этот вариант имеет право на существование, поскольку среди ответчиков-физлиц значится проживающая в Латвии Лариса Федорова (бывшая совладелица компании “Биком”).

Еще одно основание — приобретение акций на средства, полученные преступным путем. “Возможно, здесь имела место такая ситуация. Также это может быть основание аналогичное с “Макфой”, когда в доход государства взыскиваются средства, незаконно полученные государственными служащими”, — добавила Егорова.