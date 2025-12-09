Освобождение Красноармейска в Донецкой народной республике стало важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой «Центр». По его словам, военнослужащие действовали грамотно и мужественно.

«Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса. В ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными. А личный состав действовал мужественно и отважно. Желаю вам дальнейших боевых успехов», — сказал генерал.

По словам Герасимова, 5-я отдельная мострелковая бригада 51-й армии уничтожат формирования Вооруженных сил Украины, заблокированных в Димитрове.

«На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе», — подчеркнул он

Начальник Генерального штаба также вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении города Красноармейска, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

30 ноября Герасимов отчитался президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Министр обороны Андрей Белоусов уточнил, что взятие Волчанска открывает возможности для дальнейшего продвижения ВС России.

Позднее президент России заявил, что Красноармейск был мощным укрепрайоном украинской армии и назвал город хорошим плацдармом для решения целей спецоперации. Также Путин пригласил иностранных журналистов, в том числе украинских, посетить город, чтобы «своими глазами посмотреть, что там происходит».