Бои за Краматорск могут начаться уже в первой половине 2026 года. С таким прогнозом в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный эксперт Алексей Живов. По его словам, российские вооруженные силы находятся в 10-20 км от города.

С учетом идущих в районе Константиновки боестолкновений, в скором времени их можно ожидать и в Краматорске, подчеркнул Живов.

«Там в принципе все довольно близко. Особенно с учетом того, что продвижение также идет в районе Северска, Часов Яра. Большая часть Донбасса уже освобождена, остался только этот небольшой кусок», — рассказал военный эксперт.

Окрестности Краматорска он назвал одними из самых укрепленных и подготовленных для ведения оборонительных действий. По этой причине работа российских военных на этой территории может оказаться непростой, добавил Живов.

Военный эксперт отметил, что ВС России находятся на расстоянии в 10-20 км от города, благодаря чему могут использовать БПЛА и мешать ВСУ выстраивать логистику. «Думаю, в первой половине 2026 года уже могут начаться бои», — заключил Живов.

Накануне лейтенант ВСУ с позывным Алекс написал в своем телеграм-канале, что российские военные увеличили активность на участке в направлении села Малиновки — оно находится примерно в 12 км от Краматорска. При этом расстояние от города до линии боевого соприкосновения составляет около 16 км, что «в нынешних реалиях не так уж и много», пояснил он.

«Так или иначе, с подобной тенденцией со временем может спокойно встать вопрос обороны города Краматорск, и командование должно предусмотреть это и быть готовым к подобному развитию событий», — написал украинский военный.

30 ноября глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. По словам министра обороны Андрея Белоусова, взятие Волчанска открывает возможности для дальнейшего продвижения ВС России.

Позднее президент России заявил, что Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ и назвал город хорошим плацдармом для решения целей СВО. Вместе с этим Путин пригласил иностранных журналистов, в том числе украинских, посетить город, чтобы «своими глазами посмотреть, что там происходит».

2 декабря военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщил, что российская армия близка к тому, чтобы окружить город Северск в Бахмутском районе Донецкой области. По его словам, ВС России укрепили позиции юго-западнее села Свято-Покровское (Кирово), контроль над которым позволит заблокировать последнюю дорогу в Северск. Он уточнил, что в самом городе уже ведутся боевые действия.