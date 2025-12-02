Россия готова обеспечить безопасность иностранным журналистам, в том числе украинским, готовым посетить Красноармейск (украинское название — Покровск) и Купянск, провести по всем кварталам города. Об этом журналистам заявил глава государства Владимир Путин.

Президент заявил, что российские военкоры уже работают в Красноармейске, западные тоже имеют такую возможность.

«Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счет, я уже это предлагал. Предлагал, чтобы ваши коллеги, иностранные и даже украинские — пожалуйста, мы и украинским журналистам готовы предоставить это право — посетить город Красноармейск и убедиться, своими глазами посмотреть, что там происходит. <…> То же самое касается и Купянска. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их безопасность», — пообещал глава государства.

Важность Красноармейска, которому обе стороны придавали большое значение, заключается в том, что он был мощным укрепрайоном ВСУ и является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО, подчеркнул президент.

Красноармейск (Покровск) был ключевым пунктом снабжения ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Город находится в 66 км северо-западнее Донецка, недалеко от границы Днепропетровской области. Вечером 1 декабря глава Генштаба Минобороны Валерий Герасимов доложил Путину о взятии российскими военными Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Также он заявил, что Москва контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска. Российский лидер добавил, что военные приступили к ликвидации 15 батальонов ВСУ, заблокированных в левобережной части города.

Помимо этого, Путин рассказал, что поселок Купянск-Узловой через несколько дней перейдет под контроль российской армии.

20 ноября Герасимов доложил Путину о взятии под контроль Купянска — одного из ключевых городов для обороны ВСУ на востоке Харьковской области.

Президент России заявил, что бои прекратятся тогда, когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий. Если же этого не произойдет, Россия «добьется этого вооруженным путем», подчеркнул он.