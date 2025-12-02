Потеря Красноармейска — ключевого транспортного и оборонного узла ВСУ — не подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского к подписанию акта о капитуляции, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с Инфо24 он спрогнозировал, что Киев продолжит терять людей и оказывать «бессмысленное сопротивление».

По словам депутата, даже после перехода Красноармейска (Покровска) и Волчанска под контроль российской армии, Зеленский продолжит игнорировать потери ВСУ и делать вид, что ничего не происходит. Милонов обратил внимание на то, что у Украины с 2022 года не было «ни одной значимой военной победы».

«Даже когда ВСУ удавалось занимать какие-то населенные пункты, то это происходило исключительно в силу того, что мы в свое время были вынуждены осуществить перегруппировку», — рассказал собеседник Инфо24.

Потеря этих населенных пунктов, однако, не приведет капитуляции Киева, добавил депутат. Он утверждает, что «западные спонсоры» президента Украины стремятся к продолжению боевых действий, поэтому ВСУ будет и дальше терять солдат и военную технику.

«Зеленский и дальше будет придуриваться, делая вид, будто ВСУ не терпят разгромное поражение. У него нет другого выхода, кроме как выполнять команды тех, кому он служит», — заключил Милонов.

Вечером 1 декабря глава Генштаба Минобороны Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии российскими военными Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Тогда же, по словам Дмитрия Пескова, командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев сообщил президенту о переходе под контроль России города Гуляйполе в Запорожье.

Об утрате Украиной контроля над Красноармейском сообщил еще 21 ноября украинский военнослужащий Владислав Потоцкий. Он написал, что ВСУ «полностью потеряли» город.

Официальные лица Киева потерю Красноармейска не признали. 30 ноября седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что оборонительная операция в городе «усложнилась» из-за погодных условий. Военные однако отметили, что такие погодные условия создают преимущество для российской армии, позволяя ей глубже заходить в город.

2 декабря украинский депутат Инна Совсун рассказала в эфире радио RTÉ, что заявления России о взятии Красноармейска являются «чрезмерным преувеличением». Вместе с этим она признала, что ситуация для ВСУ там действительно сложная. «Если русские захватят Покровск — чего у них пока нет … У них будет довольно легкий доступ к другим частям Донецкой области, а также к продвижению в Днепропетровскую область», — сообщила она.