Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай усилить давление на Россию для урегулирования российско-украинского конфликта. Соответствующее заявление глава немецкого МИДа сделал накануне своего первого официального визита в Пекин.

«Ни одна другая страна не имеет такого влияния на Россию, как Китай, и не может так эффективно использовать свой авторитет, чтобы гарантировать, что Россия наконец-то будет готова к серьезным переговорам, которые уважают суверенитет Украины», — цитирует Вадефуля Der Spiegel.

Он добавил, что Германия заинтересована в том, чтобы Китай способствовал достижению «справедливого и прочного мира на Украине».

В начале декабря Вадефуль заявил, что Берлин закупит для Киева американское оружие на $200 млн в рамках программы «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL). По словам министра, Германия намерена усилить давление на Россию.

В конце ноября с призывом продолжать давить на Москву для переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он назвал Россию «силой, которая угрожает» Европе больше всего. До этого французский лидер заявил, что Москве «придется заплатить», если она продолжит «следовать своей воинственной позиции» и откажется садиться за стол переговоров.

4 декабря Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. Комментируя это предложение, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил RTVI, что Россия может присоединиться к такой инициативе, но при условии, что украинские военные не будут совершать атаки на российскую инфраструктуру.