Россия не будет против введения моратория на удары по энергосистеме Украины, предложенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По словам депутата, реализация такой инициативы возможна при условии, что украинские военные не будут совершать атаки на российскую инфраструктуру.

«Я думаю, мы против моратория не будем. Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что мы наносим удары только в ответ. <…> Если у Макрона есть такие предложения, мы, я думаю, с ним согласимся, если Украина прекратят наносить удары по нашим энергетическим объектам», — сказал Соболев.

Он предложил, чтобы европейские власти дали президенту Украины Владимиру Зеленскому команду не наносить удары по энергетическим объектам. В таком случае российская сторона примет аналогичные меры и присоединится к мораторию, заявил Соболев.

«Мы в ответ, конечно, не будем наносить удары по энергетически важным объектам Украины, которые обеспечивают теплом людей», — сказал парламентарий.

Соболев напомнил, что в конце ноября в результате атаки безэкипажного катера на нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском был полностью уничтожен один из трех выносных причалов.

«Восстановлению не подлежит важнейший энергетический объект. Вот мы наносим удары в ответ», — отметил собеседник RTVI.

«А так, конечно, жалко людей. Как они там будут зимой, если вдруг зима будет морозной?» — добавил Соболев.

Эмманюэль Макрон озвучил предложение ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время в ходе своего визита в Пекин 4 декабря. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином французский президент выразил надежду, что Китай присоединится к призыву Парижа. «Это ключевой момент для предстоящей зимы», — сказал Макрон.