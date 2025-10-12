России «придется заплатить», если она продолжит «следовать своей воинственной позиции» и откажется садиться за стол переговоров, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Если Россия продолжит непреклонно следовать своей воинственной позиции и откажется вернуться за стол переговоров, ей придется заплатить за это», — написал он на своей странице в соцсети X.

Макрон выразил мнение, что перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа дает надежду на мир на Ближнем Востоке, и российско-украинский конфликт «также должен прекратиться». Он добавил, что Франция «как никогда ранее» поддерживает Украину в качестве страны-союзницы из «коалиции желающих».

Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном поставки вооружений и вопросы безопасности Запорожской АЭС.

Кроме того, президент Украины 12 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, ставший вторым за два дня. По словам Зеленского, он обсудил с главой Белого дома возможные поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву и усиление украинской ПВО. Были ли по итогам беседы приняты какие-либо решения по этим вопросам, украинский лидер не уточнил.

«Американцы могут дать нам „Томагавки“. Это сигнал, что именно такое давление может сработать ради мира. Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные займутся всем тем, о чем мы говорили. В том числе это касается энергетики и газа. Благодарю. Рассчитываем на результат», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

В интервью программе Sunday Briefing на телеканале Fox News Зеленский заявил, что в случае передачи Киеву ракет Tomahawk украинские военные будут применять их только против военных целей, передает Reuters. Он также выразил надежду на то, что Трамп будет «еще сильнее» использовать то же давление, которое он применил для заключения мира на Ближнем Востоке, чтобы «надавить» на президента России Владимира Путина и закончить боевые действия на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность». В то же время он предположил, что эти ракеты не смогут изменить «положение дел на фронтах»

До этого Песков заявил, что в переговорном процессе России и Украины возникла пауза. Представитель Кремля упрекнул украинские власти в отсутствии ответа на переданный Москвой проект документа об урегулировании конфликта, а также реакции на российскую инициативу о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.