На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может повториться сценарий Фукусимы, поскольку объект уже четвертый день остается без внешнего электроснабжения и работает на аварийных генераторах. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на мнение экспертов и украинских чиновников.

Издание называет продолжительность нынешнего блэкаута ЗАЭС рекордным с начала конфликта на Украине. После отключения последней высоковольтной линии электропередачи для питания систем охлаждения и безопасности станции используются аварийные генераторы.

«Никаких признаков того, что линия будет восстановлена, пока нет», — пишет Guardian.

Работу системы охлаждения на АЭС обеспечивают семь генераторов из 18. Если они выйдут из строя, есть риск того, что ядерное топливо в шести реакторах будет неконтролируемо нагреваться, что приведет к расплавлению, утверждают украинские источники газеты.

Ускоренный вариант такого сценария воплотился на Фукусиме в 2011 году. Во время землетрясения работавшие реакторы остановились автоматически, а последовавшее цунами вывело из строя аварийные генераторы, которые обеспечивали охлаждение. В течение трех дней ядерное топливо в реакторах трех энергоблоков расплавилось, хотя и оставалось локализованным.

Стресс-тесты, проведенные на европейских АЭС после аварии на Фукусиме, показали, что атомная станция должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов. Превышение этого предела не проверялось, отметили источники Guardian.

Ситуация вокруг ЗАЭС

ЗАЭС, которая находится под контролем России, уже девять раз оставалась без внешнего электроснабжения. 23 сентября пресс-служба электростанции сообщила об отключении высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в результате «огневого воздействия» ВСУ.

Электроснабжение станции обеспечивается за счет резервных дизель-генераторов. Запасов дизельного топлива достаточно для длительной работы генераторов в автономном режиме, заявили в пресс-службе.

«Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме. На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии», — сообщил 27 сентября официальный телеграм-канал ЗАЭС.

Радиационная обстановка на АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы, добавили на станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской электростанции продолжает вызывать беспокойство и похожа на игру с огнем.

«Даже если нет прямого артиллерийского обстрела станции, есть дроны… Это как будить медведя или тигра», — сказал он на полях форума «Мировая атомная неделя» в Москве.

При этом Гросси воздержался от виновных в обстрелах ЗАЭС, отметив, что не делает подобных заявлений ради безопасности станции и сохранения диалога с Москвой и Киевом.

Глава Росатома Алексей Лихачев в свою очередь отметил, что директор МАГАТЭ, «конечно, в курсе откуда и что летит, сам там бывал неоднократно».

«Вопрос в другом: что он имеет в рамках право говорить как генеральный директор, а что он имеет право говорить только как человек. Как человек он делает вполне адекватные оценки, поверьте мне», — сказал Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

25 сентября Рафаэль Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил его за «конструктивное взаимодействие» и заверил, что Россия будет делать «все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу».