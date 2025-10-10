В ночь на 10 октября правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с ХАМАС. В рамках первого этапа договора израильские войска начнут отступать на оговоренные территории, а палестинская группировка освободит всех заложников. Об этом сообщают Times of Israel, Reuters и Al Jazeera.

С того момента, как кабинет министров Израиля окончательно утвердил соглашение с ХАМАС, режим прекращения огня вступил в силу. В рамках первого этапа перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна отвести свои войска на заранее оговоренные позиции на территории сектора Газа. Как уточняет Reuters, это должно произойти в течение 24 часов с момента вступления соглашения в силу. Израильские военные также обязуются не препятствовать поставкам гуманитарной помощи в эксклав.

Накануне, 9 октября, политический лидер движения ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о завершении военных действий в секторе Газа. Он добавил, что стороны получили гарантии прекращения огня от американской администрации и других участников переговорного процесса.

ХАМАС должна освободить всех израильских заложников и передать их на родину вместе с телами погибших. На данный момент в плену у группировки остаются 48 человек. Из них, по оценке Израиля, живы только 20. «Правительство только что утвердило рамки освобождения всех заложников — живых и мертвых», — написал в X глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Со своей стороны Израиль отпустит 1950 заключенных из Палестины, включая 250 человек, которые отбывают пожизненные сроки. По словам президента США Дональда Трампа, обмен пленных на заключенных должен состояться в начале следующей недели.

На следующих этапах урегулирования конфликта планируется создать временное переходное правительство. В комитет войдут «аполитичные палестинские технократы» и международные эксперты. За его работой будет следить новый международный орган — «Совет мира» под председательством Трампа и участии европейских политиков (из них пока известен только один — бывший глава британского правительства Тони Блэр).

Боевики ХАМАС, сложившие оружие, получат амнистию, а тем членам группировки, которые решат покинуть эксклав, предоставят все гарантии безопасности.

«В секторе будет проведен процесс демилитаризации под контролем независимых наблюдателей. Этот процесс будет включать в себя окончательное списание вооружений в рамках согласованной процедуры по их ликвидации, а также программу выкупа оружия и реинтеграции, финансируемую международным сообществом. Весь этот процесс будет проверяться независимыми наблюдателями», — сказано в тексте соглашения о прекращении огня.

Позднее США совместно с международными партнерами развернут на территории сектора Газа «силы стабилизации». ЦАХАЛ продолжит отступать, а на финальных этапах мирного соглашения армия Израиля будет находиться лишь в приграничной зоне.

Ранее бывший командующий Армии обороны Израиля Герци Халеви заявлял, что в ходе боевых действий на территории сектора Газа погибло более 200 тысяч палестинцев — то есть свыше 10% от общей численности местного населения. Обнародованные им данные совпадают с теми, что ранее обнародовал Минздрав Палестины. Приблизительно такие же оценки числу погибших давали представители различных международных правозащитных организаций. Израильские власти при этом отрицают, что с начала обострения конфликта после 7 октября 2023 года было убито так много палестинцев: по их словам, подобные заявления являются продуктом пропаганды ХАМАС.