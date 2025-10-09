Политический лидер движения ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о завершении военных действий в секторе Газа. Он также сообщил о получении соответствующих гарантий прекращения огня от американской администрации и других участников переговорного процесса, передают Reuters и Al Jazeera.

«Сегодня мы объявляем о завершении войны и начале постоянного прекращения огня», — заявил аль-Хайя.

Он уточнил, что достигнутые договоренности предусматривают открытие пограничного перехода Рафах в обоих направлениях, а также освобождение Израилем всех содержащихся под стражей палестинских женщин и детей.

Аль-Хайя добавил, что в рамках сделки освободят 250 палестинцев, осужденных Израилем на пожизненный срок, а также еще около 1700 палестинцев, задержанных с начала войны 7 октября 2023 года.

Официальный представитель движения ХАМАС Хазем Касем подтвердил достижение договоренности с Израилем о прекращении огня. Точное время вступления соглашения в силу будет объявлено посредниками. По его информации, освобождение заложников должно произойти в течение 72 часов после подписания документа.

Со стороны Израиля прозвучало уточнение, что режим прекращения огня начнет действовать через 24 часа после одобрения соглашения правительством страны. Освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников планируется осуществить в последующие 72 часа.

В ХАМАС уточнили, что получили гарантии от США, Турции и арабских посредников, которые будут следить за соблюдением условий перемирия.

Тем временем, в Израиле проходит заседание кабинета министров, посвященное рассмотрению соглашения о прекращении боевых действий. Согласно информации The Times of Israel, комитет по безопасности уже одобрил условия прекращения огня и возвращения заложников. Окончательное решение должен принять полный состав правительства, и, как ожидается, документ получит необходимую поддержку.

Ранее о достижении соглашения между сторонами конфликта сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, в начале следующей недели — в понедельник или вторник — состоится обмен: ХАМАС освободит израильских заложников в обмен на передачу палестинских заключенных.