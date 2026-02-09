В Белгороде восстановили теплоснабжение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграмм-канале. По его словам, три детских сада, две школы и гимназия 9 февраля работать не будут.

«Героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена. Я очень благодарен каждому человеку, который физически, не думая о собственной безопасности, сражался за то, чтобы спасти жизнь и здоровье наших жителей», — отметил Гладков.

Он выразил благодарность зампредседателя правительства Марату Хуснуллину и министру энергетики Сергею Цивилеву, благодаря решению которых в Белгород прислали еще несколько десятков аварийных бригад. По словам Гладкова, инженеры, продолжают работать для того, чтобы восстановить энергетику и тепловое хозяйство.

«Какой результат? У нас 61 дом пока еще не подключен к теплу. Работы продолжаются», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что три детских сада, две школы и гимназия 9 февраля работать не будут, и призвал родителей связаться с классными руководителями и воспитателями.

«По работе наших поликлиник. Все будут работать в штатном режиме, за исключением поликлиники №4», — отметил Гладков.

Накануне глава региона заявил, что в Белгороде сложилась «крайне сложная» ситуация с коммунальной инфраструктурой. Утром 8 февраля он сообщал, что около 80 тыс. белгородцев оставались без отопления, примерно 3 тыс. — без газа, около 1 тыс. — без электроэнергии.

Причиной такой обстановки стали масштабные ракетные удары 3, 6, 7 и 8 февраля, которые нанесли серьезный урон энергетической инфраструктуре региона. Гладков заявил, что области предстоит пережить «очередной крайне сложный период времени».

Также губернатор говорил, что, определенные категории граждан будут эвакуировать: например, для школьников старше 11 лет организуют временную отправку в детские лагеря в других регионах, включая Крым, а в приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающие пенсионеры.