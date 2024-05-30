В США на аукционе продали акустическую гитару Джона Леннона — Framus Hootenanny, которая более полувека пролежала на чердаке. Ее приобрели за $2,85 млн — она стала самым дорогим инструментом The Beatles, выставленным когда-либо на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien’s Auctions.
Аукцион прошел 29 мая в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Покупатель приобрел гитару по телефону и захотел сохранить анонимность. Как отмечает Julien’s Auctions, инструмент также вошел в пятерку самых дорогих гитар за всю историю аукционов.
«Новый владелец [гитары] — хранитель частички души Леннона, осязаемой связи с творческой энергией, которая текла через него и затронула жизни миллионов», — говорится в сообщении аукционного дома.
12-струнная акустическая гитара Framus Hootenann была изготовлена в 1964 году в Баварии. Julien’s Auctions пишет, что инструмент сопровождал музыканта с самого начала создания группы The Beatles. Он использовался при записи альбомов Help! и Rubber Soul. Также гитара появлялась в клипах The Beatles на песни It Is Only Love, I Have Just Seen a Face, Girl и музыкальной комедии Help!.
В 1965 году Леннон подарил эту гитару Гордону Уоллеру — участнику группы Peter & Gordon, для которой Джон Леннон и Пол Маккартни писали песни. Позже Уоллер передал гитару своему менеджеру, который спрятал ее на чердаке и не вспоминал об инструменте десятилетиями. Ее обнаружили новые владельцы дома и выставили на аукцион по оценочной цене от 485 до 647 тыс. фунтов стерлингов, пишет The Guardian.
Чтобы подтвердить подлинность гитары, Julien’s Auctions сотрудничал с экспертом по Beatles Gear Энди Бабьюком. Специалист в том числе сравнивал инструмент с фотографиями и кадрами из фильма Help!. Подлинность удалось легко установить, поскольку у гитары есть несколько отличительных признаков, среди которых темные пятна в узоре, заметная текстура древесины на верхней панели и др, отметили в аукционном доме.
«Настоящее доказательство Hootenanny — в звуке. При игре на струнах она сразу же идентифицирует себя как “та самая” гитара. Если вы знаете аккорды, из звукового отверстия без труда вылетают мелодии Beatles. Как аудиокапсула времени из 1965 года, Framus — это прямая связь с теми записями», — утверждает Julien’s Auctions.