В США на аукционе продали акустическую гитару Джона Леннона — Framus Hootenanny, которая более полувека пролежала на чердаке. Ее приобрели за $2,85 млн — она стала самым дорогим инструментом The Beatles, выставленным когда-либо на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien’s Auctions.

Аукцион прошел 29 мая в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Покупатель приобрел гитару по телефону и захотел сохранить анонимность. Как отмечает Julien’s Auctions, инструмент также вошел в пятерку самых дорогих гитар за всю историю аукционов.

«Новый владелец [гитары] — хранитель частички души Леннона, осязаемой связи с творческой энергией, которая текла через него и затронула жизни миллионов», — говорится в сообщении аукционного дома.

12-струнная акустическая гитара Framus Hootenann была изготовлена в 1964 году в Баварии. Julien’s Auctions пишет, что инструмент сопровождал музыканта с самого начала создания группы The Beatles. Он использовался при записи альбомов Help! и Rubber Soul. Также гитара появлялась в клипах The Beatles на песни It Is Only Love, I Have Just Seen a Face, Girl и музыкальной комедии Help!.

В 1965 году Леннон подарил эту гитару Гордону Уоллеру — участнику группы Peter & Gordon, для которой Джон Леннон и Пол Маккартни писали песни. Позже Уоллер передал гитару своему менеджеру, который спрятал ее на чердаке и не вспоминал об инструменте десятилетиями. Ее обнаружили новые владельцы дома и выставили на аукцион по оценочной цене от 485 до 647 тыс. фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

Чтобы подтвердить подлинность гитары, Julien’s Auctions сотрудничал с экспертом по Beatles Gear Энди Бабьюком. Специалист в том числе сравнивал инструмент с фотографиями и кадрами из фильма Help!. Подлинность удалось легко установить, поскольку у гитары есть несколько отличительных признаков, среди которых темные пятна в узоре, заметная текстура древесины на верхней панели и др, отметили в аукционном доме.