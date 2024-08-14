Рынок ресейла в России продолжает расти, только за 2023 год его доля от всего оборота в мировой фешн-индустрии приблизилась к 6%. Об этом в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте на RTVI рассказал руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич. Также он объяснил, почему покупатели стали чаще интересоваться покупкой винтажных вещей, какие товары самые популярные, как выявляют подделки люкса и как происходит отбор продавцов для категории «Премиум». Главное из интервью — в материале RTVI.

Как правильно называть ресейл-одежду

Русское наименование этих слов — это «вещи с историей». Вещи «почти как новые» — если состояние у них отличное или хорошее. Если говорить о каком-то аналоге в английском языке — это pre-loved вещи. То есть вещи именно с историей, которые были любимы ранее каким-то другим человеком.

Кто покупает «вещи с историей»

Ресейл-рынок растет, люди все меньше видят каких-то барьеров для покупки тех или иных вещей. И мы проводили опросы более 10 тыс. респондентов, 73% из этих респондентов готовы покупать вещи с историей. И это не то чтобы зазорно. Наоборот, люди гордятся тем, что они урвали какую-то уникальную вещь, которой нету ни у кого другого. Для того, чтобы не ходить по улицам как клоны, а иметь что-то уникальное у себя. Поэтому это скорее даже не то что минус, а уникальность и плюс, на которых мы сейчас строим и позиционирование, и часть рекламных компаний, которые готовим для нашей аудитории.

Как растет рынок фешн-ресейла

В России в целом рынок растет. В 2022 году доля ресейла составляла 4,5% от всего оборота в фешне. В 2023 году, по нашей оценке, эта доля приблизилась к 6%. Мы являемся одним из самых значимых игроков в рынке ресейла. Наш рост в «Авито» был выше 40% из года в год.

Какие товары самые популярные

Если говорить по типам товара, то, наверное, самая популярная — это женская одежда. Потом сумки, мужская одежда, обувь. В долях женская одежда — порядка 37%, мужская — около 14%. мужская обувь — 9%, женская обувь — 15%. Всё остальное (вот между) — это как раз сумки в основном. Это про категории товаров.

У нас растет спрос на российские бренды. Такие бренды, как Lime, Monochrome, 12 Storeez, USHATAVA и многие другие, они из года в год растут просто колоссальными темпами. Я в первую очередь говорю про спрос в плане количества людей, которые вводят в поиске наименование бренда, он очень-очень сильно растет.

Например, Monochrome — плюс 81% в 2024 году относительно 2023 года. Если говорить про объем продаж… условно, люди купили что-то в магазине, им, допустим, не подошло, они не хотели возвращать, заниматься всем этим. Они сфотографировали, опубликовали объявление, продают свою почти как новую вещь. Вот, например, Lime вырастила таким образом продажи на плюс 79%. Мы на всё это, конечно, смотрим.

Почему ресейл популярен

Есть совершенно разные факторы, в том числе макроэкономические — доступность товаров. И рост, в том числе среди особенно молодежного поколения, культуры осознанного потребления.

Я не могу сказать, что это является каким-то значимым коммерческим фактором. При этом на текущий момент уже до 4% людей, которые совершают покупки в сегменте ресейл, это люди, которые задумываются об осознанном потреблении. В то же время ресейл — это такой тренд, в котором до половины всех покупателей, которые приходят купить что-то на «Авито», находятся в поисках чего-то уникального — чего-то, чего нету у других. Это и какие-то винтажные коллекции, это и премиум/люкс марки, которые покинули российский рынок. Это и оригинальный ассортимент, и, возможно, тот ассортимент, который продавался ранее 1990-х годов. То есть люди знают, что была вот такая коллекция, не знаю, Roberto Cavalli — можно купить, или у Gucci. И люди занимаются поисками «сокровищ» у нас.

Будет ли выход «Авито» в оффлайн

Небольшой тизер: в сентябре мы планируем участвовать в одном из винтажных мероприятий, которые пройдут в Москве. Мы также приведем с собой часть уникальных селлеров, которые представлены у нас на платформе. Они принесут свой уникальный ассортимент, винтажный. Поэтому эта новость тоже скоро будет освещена, уже совсем недолго ждать. Мы сейчас в процессе формирования списка продавцов и ассортимента, который будет там представлен. И мы расскажем вновь покупателям о том, какие вещи, товары, продавцы есть у нас на платформе. <…>

Если говорить про офлайн, это, безусловно, очень классный пользовательский опыт. Человек может прийти, пощупать, посмотреть, померить, пристально разглядеть что-то. Но, так или иначе, современный мир диктует иные правила торговли. И правила эти заключаются в том, что люди склонны приобретать вещи через онлайн-платформы, для того чтобы экономить время, сразу получать результат на дом, не ходить никуда в физическое пространство.

Но давайте так: 2023 год, проникновение онлайна в фешне составляет 50%. Если бы мне кто-нибудь в 2012 году (когда доля была около 3-4%, иногда и меньше) сказал о том, что, что в 2023 году доля станет 50%, я бы не поверил. Но сейчас реально — 50%.

С прогнозом к 2028 году объем продаж через онлайн, через интернет будет составлять 73% в России. Вот представьте, семь с половиной вещей из десяти купленных вообще в фешне — это всё только онлайн. Поэтому, на мой взгляд, офлайн будет оставаться, но он будет скорее выполнять некую функцию дополнения пользовательского опыта, нежели канала продаж. То есть это, скорее, про ощущение, нежели про коммерцию.

Как выявляют подделки

У нас на платформе у тех вещей, которые подлежат аутентификации (например, Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton и многие другие), появляется кнопка «Пройти проверку подлинности» в личном кабинете продавца. Он нажимает на эту кнопку и дальше он формирует те фотографии, которые важны для конкретного айтема, для конкретного бренда — где-то фурнитура, где-то шрифты, где-то бирки, где-то швы. Все эти мельчайшие детали исследуются аутентификаторами [сотрудники, которые проверяют подлинность товара].

Решение о подлинности принимает не один человек, есть группа минимум из четырех аутентификаторов. И если хотя бы один из них говорит о том, что он не уверен в подлинности данной вещи, мы не выдаем бейдж «Оригинал».

Соответственно, мы гарантируем покупателю подлинность той самой вещи. Но если по каким-то причинам при покупке вещи покупатель усомнился в подлинности, провел какую-то стороннюю проверку аутентификации, и мы повторили проверку на своей стороне, если кто-то не смог подтвердить, что это оригинал, то мы компенсируем средства в стопроцентном объеме от совершенной сделки покупателю.

Что чаще всего подделывают

Например, Gucci. Это то, что достаточно часто подделывается. Louis Vuitton. Это из такого массового люкс-сегмента.

Кто может продавать люкс

Чтобы ввести дополнительный уровень безопасности для покупателя, аутентификации доступны продавцам с хорошей историей, с хорошим рейтингом. То есть у него должны быть минимальный набор отзывов, хороший рейтинг, репутация. Таким образом, мы работаем над безопасностью сделки, для того чтобы для покупателя все прошло абсолютно бесшовно и гладко.

У нас планируется проект, который мы называем Managed Resale. Это проект, внутри которого вы сможете сдать свою вещь и забыть об этом. Но всю работу, связанную с проверкой подлинности, с фотографиями, с описаниями, с публикацией объявлений, с продвижением этих объявлений, возьмем на себя мы.