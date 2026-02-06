Центральный суд Барнаула приговорил бывшего лидера «Коммунистов России» в местном заксобрании Сергея Матасова к четырем годам лишения свободы условно по делу о хищении из бюджета 3,2 млн рублей, которые он потратил на создание «Сталин-центра». Об этом сообщило региональное агентство «Амител» в пятницу, 6 февраля.

Матасов осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), она предполагает до десяти лет лишения свободы. Помимо четырех лет условно с испытательным сроком четыре года, ему также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей. Прокуратура запрашивала пять лет колонии общего режима.

Дополнительно Матасова лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, в течение трех лет. Экс-депутата также обязали не менять место жительства.

Прокуратура заявила, что будет обжаловать приговор, передает «Амител».

Сам Матасов на предыдущих заседаниях говорил, что полностью признает вину и готов к любому наказанию. Выступая 3 февраля с последним словом, он заявил, что добровольно возместил ущерб государству и сложил депутатский мандат. Экс-парламентарий добавил, что не представляет опасности для общества, и пообещал, что «больше никогда не повторит своей ошибки».

«Я уже понес суровое наказание жизнью, сложил мандат, потерял жилье, разрушил карьеру <…> и на свободе принесу своей стране и людям гораздо больше пользы», — сказал Матасов, пришедший в суд в футболке с портретом Иосифа Сталина.

«Частичка Сталина живет в каждом»: дело Матасова

Об уголовном деле против Сергея Матасова стало известно в марте 2025 года. Краевое следствие сообщало, что он подозревается в фиктивном трудоустройстве двух своих родственников на должности помощников депутатов и предоставлении подложных документов, по которым им начисляли зарплату.

По версии обвинения, таким образом Матасов похитил и присвоил 3,2 млн рублей. Сообщалось, что он распорядился деньгами по своему усмотрению, но не указывалось, что средства были пущены именно на создание «Сталин-центра».

В комментарии RTVI в связи с возбуждением дела Матасов сказал, что «на данный момент ничего не произошло критического» и что он продолжает работать, как и раньше, оставаясь как руководителем фракции «Коммунистов России» в заксобрании, так и председателем совета «Сталин-центра».

Что такое «Сталин-центр»

«Сталин-центр» открылся в Барнауле в декабре 2023 года. Он позиционирует себя как «первое в стране культурно-историческое пространство, посвященное работе и наследию <…> генералиссимуса Победы И. В. Сталина». На его странице во «ВКонтакте» говорится, что посещение центра, экскурсии и любые мероприятия «всегда будут бесплатными».

Как сообщало РИА Новости, главным в экспозиции центра стал «памятник Сталину 30-х годов из мраморной крошки, который был закопан у жителей Алтая в огороде». Активисты «Коммунистов России» купили его по объявлению и восстановили, говорилось в публикации.

Сам Сергей Матасов на церемонии открытия назвал «Сталин-центр» «площадкой для сохранения нашей истории и памяти».