Экс-депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Матасов в суде признал, что растратил бюджетные средства на создание «Сталин-центра». Об этом сообщает «МК на Алтае». Следствие считает, что он похитил 3,25 млн рублей.

Свое заявление Матасов сделал 3 февраля в Центральном райсуде Барнаула, когда выступал с последним словом. Он отметил, что полностью признает вину и добровольно возместил ущерб, и осознал последствия своих действий.

«Я понимаю, что даже благие цели — а деньги шли на сугубо депутатские нужды, на создание первого в мире уникального культурно-исторического центра “Сталин-центр” — не оправдывают нарушение закона. <…> Я уже понес суровое наказание самой жизнью — сложил депутатский мандат, потерял жилье, разрушил карьеру», — цитирует его «МК на Алтае».

Обвинение запросило для экс-депутата реальное лишение свободы — пять лет в колонии общего режима. В марте 2025 года СУ СК по Алтайскому краю сообщило, что в отношении Матасова возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

После этого он заявил RTVI, что «не произошло ничего критического»: «Моя деятельность продолжается. Как работали, так и работаем».

По данным следствия, в 2021—2025 годах основатель «Сталин-центра» фиктивно устроил двух родственников на должности помощников депутатов, предоставляя в АКЗС и министерство финансов Алтайского края подложные документы о якобы выполненной ими работе. Полученные деньги, как считают правоохранители, родственники передавали Матасову, в результате чего он похитил из бюджета края не менее 3 млн 250 тысяч рублей.

Кроме «Сталин-центра» в Барнауле, Матасов также руководил региональной фракцией партии «Коммунисты России» (КПРФ считает ее провластным спойлером), и прошел в местный парламент в 2021 году. Депутатских полномочий его лишили в июне 2025 года.