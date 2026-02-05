В Алтайском крае двух депутатов местного заксобрания и помощницу одного из них задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК). Ранее депутат Госдумы от КПРФ Мария Русакова написала, что арестованы ее товарищи по партии Юрий Кропотин и Андрей Чернобай. В партии заявили, что «расценивают происходящее как очередную волну давления на представителей КПРФ в регионе».

Информацию об обысках Русакова опубликовала в своем канале в 3:14 по мск (7:14 по местному времени).

«В эти минуты идут обыски и возможно задержание моих товарищей по партии КПРФ — члена Бюро, заместителя председателя АКЗС [Алтайского краевого заксобрания] Кропотина Юрия Борисовича и главного редактора нашей партийной газеты “Голос труда” и моего заместителя Дарьи Зулиной», — написала она.

О новых задержаниях депутат сообщила около 6:00 мск (10:00 по местному времени).

«Чернобай Андрей, депутат фракции КПРФ, первый секретарь Рубцовского горкома, также арестован. И еще задержаны несколько активных коммунистов Алтайского края», — говорится в публикации.

В самом заксобрании, куда обратился ТАСС, отказались прокомментировать ситуацию.

В середине дня по барнаульскому времени (после 10:00 мск) появилось подтверждение от краевого СК, однако ведомство не назвало ни партию, о которой идет речь, ни имена задержанных.

По версии следствия, один из фигурантов дела — член комитета по спорту, культуре и молодежной политике АКЗС (в этом комитете состоит Андрей Чернобай. — Прим. RTVI) в период с 2022 по 2025 год фиктивно устроил женщину на должность своего помощника, при этом ввел в заблуждение одного из соратников по партии.

Впоследствии подозреваемый предоставил фиктивные документы с ложными сведениями о якобы выполняемых помощницей функциях, по которым из бюджета было перечислено более 2,4 млн рублей, утверждают в СК. Эти деньги, официально предназначенные на оплату труда помощницы, депутат использовал по своему усмотрению, говорится в релизе.

Как считают следователи, по аналогичной схеме действовали двое других задержанных — еще один депутат АКЗС, а также главный бухгалтер краевого отделения партии. Как говорится в сообщении, с 2021 по 2025 год они путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата украли из бюджета более 2,2 млн рублей.

«Преступления выявлены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. <…> При силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Алтайскому краю у подозреваемых проведены обыски», — сообщили в региональном СК.

Ведомство также опубликовало видео, которое подтверждает, что одним из задержанных является вице-спикер заксобрания Юрий Кропотин. Кроме того, на записи показана женщина в кабинете у следователя, которая вносит некие данные в компьютер. «Территориальный отдел избирательной комиссии?» — уточняет следователь у женщины, на что та отвечает утвердительно.

Кропотина уже задерживали в конце 2025 года, о чем Русакова писала 1 декабря. Она называла происходящее продолжением «травли алтайских коммунистов». Вице-спикер заксобрания тогда рассказал, что формальным поводом для вызова в полицию был пикет, проведенный им в октябре.

«Как оказалось, это только предлог. В полиции меня ожидали представители ФСБ и Следственного комитета. После беседы они заявили, что мой телефон будет изъят, поскольку он может быть использован как вещественное доказательство в каком-то деле», — цитировало Кропотина краевое отделение КПРФ.

Он назвал действия правоохранительных органов «возмутительными». Крайком партии, со своей стороны, потребовал «немедленно прекратить травлю» коммунистов региона и не препятствовать депутатской и партийной деятельности.

В ноябре 2025 года под уголовное дело попали депутат АКЗС во фракции коммунистов Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер. Им тоже были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фабула аналогичная — следствие считает, что депутат фиктивно трудоустроила помощницу и похитила деньги, которые выделялись из бюджета на ее зарплату, в сумму 3 млн рублей.

Обеих женщин суд сначала отправил под стражу, но в конце декабря их выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.

В конце января Русакова сообщала, что новый следователь по делу Клюшниковой и Кербер разрешил депутату выполнять свои должностные обязанности, однако уже через два дня суд снова временно отстранил ее от работы.