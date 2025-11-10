Российский медиаменеджер Михаил Гусман, летом уволенный из ТАСС после 30 лет работы, получил международную премию в области медиа в Турции. Об этом сообщается на сайте Всемирного совета журналистов (Küresel Gazeteciler Konseyi, KGK), который провел награждение в Аланье.

Премию Гусману вручил заместитель генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман.

На церемонии, состоявшейся 8 ноября, была отмечена «многолетняя плодотворная деятельность Михаила Гусмана в международном медиапространстве», передает азербайджанское агентство «Азертадж». Также подчеркивалось, что журналист стал автором документального фильма, посвященного политической деятельности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Союз журналистов Турции оценил его работу как значительный вклад в укрепление международных информационных связей и в продвижение принципов профессиональной журналистики», — говорится в сообщении агентства.

Судя по записи, которую опубликовал Day.Az, во время презентации с рассказом о деятельности Гусмана на большом экране показывали различные видеокадры, в том числе с форума в Азербайджане 19 июля, где журналист общался с президентом страны Ильхамом Алиевым. Гусман тогда похвалил внешнюю политику Алиева и сравнил его с «виртуозом-скрипачом».

Такая оценка на фоне тогдашнего обострения отношений Москвы и Баку возмутила российских военно-патриотических блогеров. Через несколько дней, 24 июля, премьер России Михаил Мишустин освободил Гусмана от должности первого замгендиректора ТАСС, которую тот занимал 25 лет. Официально причины решения не были названы, но военные блогеры решили, что это стало ответом на «лоббирование» интересов Азербайджана.

После этого лидер партии «Справедливая России» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал лишить Гусмана государственных наград за то, что он «пропел дифирамбы» внешней политике Алиева. Он назвал подобные действия «поступком, граничащим с предательством Родины».

Гусман в разное время был награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, имеет благодарности президента, правительства и министра культуры. Президент Владимир Путин также удостоил его званий заслуженного работника культуры (2001) и заслуженного журналиста (2018).

Премия KGK в области медиа, которую Гусман получил в Турции, является одной из наград «За глобальные достижения». Другие сферы, отмеченные премией, включают дипломатию, науку, журналистику, искусство и «тюркский мир».

Церемония награждения стала финалом трехдневного международного медиафорума, организованного KGK. В мероприятии участвовали 310 журналистов из 41 страны.