Во Франции правоохранители провели обыски в местном представительстве платформы X и вызвали на допросы ее владельца Илона Маска и бывшего гендиректора Линду Яккарино. Об этом сообщила в официальном релизе прокурор Парижа Лора Беккюо.

Согласно документу, обыск проведен в рамках расследования, начатого в январе 2025 года подразделениями по борьбе с киберпреступностью прокуратуры и жандармерии при участии Европола.

Соцсеть X подозревают в семи уголовных преступлениях, включая хранение и распространение детской порнографии, сексуальные дипфейки, отрицание преступлений против человечности (в частности, холокоста), мошенническое извлечение данных и фальсификация работы автоматизированной обработки данных, а также незаконное администрирование платформой в составе организованной группы.

Как уточняется в релизе, обвинения в распространении контента, отрицающего холокост, и дипфейков сексуального характера добавились к остальным в связи с работой встроенного в X нейросетевого ассистента Grok.

«Илону Маску и Линде Яккарино, как фактическим и юридическим руководителям Platform X на момент событий, направлены повестки на добровольные допросы 20 апреля 2026 года в Париже», — сказано в сообщении прокурора.

Кроме того, в качестве свидетелей вызваны сотрудники сервиса, их опросы планируются с 20 по 24 апреля, добавила Беккюо.

«Добровольные допросы руководителей призваны дать им возможность изложить свою позицию по поводу данных фактов и, где применимо, — планируемые меры по обеспечению соблюдения законодательства», — поясняется в документе.

Там сказано, что расследование «является частью конструктивного подхода», нацеленного на то, чтобы обеспечить соответствие платформы X французскому законодательству, поскольку она работает на территории страны.

В своем аккаунте в X Парижская прокуратура объявила 3 февраля, что уходит с площадки.

В конце января расследование против X также ведет Евросоюз, отмечает Associated Press. Оно было начато после того, как в соцсети были опубликованы созданные ассистентом Grok секс-дипфейки.

В конце декабря регулирующие органы ЕС оштрафовали X на €120 млн за нарушение действующих в странах блока цифровых правил. Претензии касались «синих галочек», которые до покупки платформы Маском (тогда она называлась Twitter) обозначали верифицированные аккаунты публичных персон, а с приходом Маска стали предметом продажи без обязательной верификации.