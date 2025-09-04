Основатель Telegram Павел Дуров поспорил с американским бизнесменом Илоном Маском и его чат-ботом Grok о «славянском» происхождении английского слова «раб» (slave) и заодно упрекнул Западную Европу в исторической воинственности по отношению к славянским государствам. Свой комментарий он опубликовал в четверг под постом Маска в соцсети X от 1 сентября. Подробности — в материале RTVI.

«Стало синонимом рабства»

Маск в понедельник опубликовал в своем аккаунте переписку с разработанным его командой ИИ-ассистентом Grok, встроенным в X.

На вопрос о происхождении слова slave чат-бот ответил, что оно пришло в английский язык около 1290 года из старофранцузского, в котором писалось как esclave или sclave. Оно, в свою очередь, произошло от латинского sclavus, изначально означавшего «славянин» (представитель славянских народов Восточной Европы), но затем изменившего смысл на «раб» из-за «повсеместного захвата и порабощения славян в Средние века», говорится в ответе.

Согласно источникам, на которые опирается Grok, порабощение славян было особенно активным с IX века и велось в основном «византийцами, мусульманами в Испании и различными европейскими державами».

«Эта историческая связь привела к тому, что этническое название стало синонимом рабства в нескольких европейских языках и скорее отражает социально-исторический контекст порабощения. Корень самого слова slave, вероятно, происходит от праславянских слов “слово” или “слава”», сказано в сгенерированном Grok объяснении.

После этого Маск уточнил у чат-бота, означает ли все это, что slave происходит от слова, «обозначающего белого человека из Восточной Европы».

«Да, слово slave происходит от названия “славяне”, которые являются этносом из Восточной Европы и в целом считаются белыми», — ответил Grok.

ИИ-ассистент повторил, что изменение значения слова slave со «славянина» на «раба» произошло под влиянием захвата и порабощения «большого количества славян» различными племенами и народами, включая византийцев, османов и германцев.

Илон Маск не впервые обращается к теме «связи» слов «рабы» и «славяне» в английском языке. Так, в августе 2024 года он безапелляционно заявил в X: «Происхождение слова slave — славянское, так называли белых людей, взятых в рабство». Это происходит в контексте его тезисов о том, что обществу следует отойти от обсуждений расового неравенства и попыток свести все к расовым проблемам, поскольку, по его мнению, это продолжает сеять раздор. Например, в интервью бывшему ведущему CNN Дону Лемону весной 2024 года Маск высказал мнение, что в каждой стране в какие-то периоды истории существовала определенная степень рабства и расизма. «Если изучать историю в целом, то все были рабами», — заявил он.

«Славяне не вторгались в Европу без причин»

Через три дня Павел Дуров ответил Маску по-английски, подтвердив, что слово slave пришло в английский из старофранцузского. Однако он указал, что именно западноевропейские народы «поработили множество славян» в Средние века.

«Слово slave происходит от старофранцузского esclave (что означало одновременно “славянин” и “раб”), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян. Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу неспровоцированно, в то время как обратное случалось неоднократно», — написал российский бизнесмен.

Примечательно, что в мае Дуров анонсировал интеграцию чат-бота Grok «во все приложения Telegram».

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшим технологиям искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском заключили партнерство на год, чтобы предоставить чат-бот Grok от xAI [компания Маска. — Прим. RTVI] более чем миллиарду наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — сообщал основатель мессенджера.

Он поделился, что от этой сделки Telegram получит $300 млн наличными и в виде капитала от xAI, плюс 50% дохода от подписок xAI, проданных через мессенджер. «Telegram + Grok = [любовь, прибыль, успех]», заключил Дуров, поставив после знака равенства эмодзи в виде сердечка, кривой роста и золотого кубка.

Маск на следующий день заявил в X, что «никакой сделки не подписано», на что Дуров ответил в комментарии: «Верно. Есть принципиальное согласие, но еще предстоит уладить формальности».